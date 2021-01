Teleperformance : déclaré 'Best Place to Work' à Madagascar

Teleperformance annonce aujourd'hui avoir reçu pour la première fois la prestigieuse certification 'Best Place to Work' (BPTW) pour ses opérations à Madagascar.



Cette certification BPTW repose notamment sur un taux de participation des employés de 70 % et des scores excellents dans chacun des huit domaines clés évalués : le leadership, la gestion des ressources, la rémunération, les avantages, le travail d'équipe, l'engagement des collaborateurs, l'environnement de travail et ses procédures, ainsi que la responsabilité sociétale des entreprises.



'Cette distinction revêt une importance toute particulière alors que la crise sanitaire se poursuit, avec des défis et des

ruptures majeurs pour les entreprises du monde entier', estime Teleperformance.









