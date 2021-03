Teleperformance : Dépôt du Document d'enregistrement universel 2020 incluant le rapport financier annuel

INFORMATION REGLEMENTEE

Dépôt du Document d'enregistrement universel 2020 incluant le rapport financier annuel

PARIS, le 1er mars 2021,

Teleperformance SE annonce que le document d'enregistrement universel établi pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 a été déposé le 26 février 2021 auprès de l'Autorité des marchés financiers sous le numéro D.21-0080.

Les documents suivants ont été intégrés dans le document d'enregistrement universel pour 2020 :

- le rapport financier annuel 2020,

- le rapport sur le gouvernement d'entreprise,

- le descriptif du programme de rachat d'actions.

Ledocumentd'enregistrementuniversel en version française est disponible sur le site de l'Autorité des marchés financiers et sur le site

Internet de Teleperformance à l'adresse suivante : www.teleperformance.com dans la rubrique « Relations Investisseurs ».

Une version anglaise du document d'enregistrement universel sera disponible sur le site Internet de la Société prochainement.

À PROPOS DU GROUPE TELEPERFORMANCE

Teleperformance (TEP - ISIN : FR0000051807 - Reuters : TEPRF.PA - Bloomberg : TEP FP), un leader mondial des services aux entreprises en solutions digitales intégrées, est le partenaire stratégique des plus grandes entreprises du monde dans de nombreux secteurs. Le groupe propose une offre de services One-Office composée de trois grandes familles de solutions à forte valeur ajoutée : la gestion de l'expérience client, les services de back-office et le conseil en processus métiers (knowledge services). Ces solutions digitales intégrées garantissent des interactions clients réussies et des processus métiers optimisés reposant sur une approche intégrée High Tech-High Touch unique. Les 383 000 collaborateurs du groupe, répartis dans 83 pays, prennent en charge des milliards de connexions en plus de 265 langues et sur plus de 170 marchés dans une démarche d'excellence Simpler, Faster, Safer*. Cette mission s'appuie sur l'utilisation de solutions technologiques fiables, flexibles et intelligentes, des normes de sécurité et de qual ité les plus élevées du secteur, dans une approche de Responsabilité sociétale des entreprises (RSE) d'excellence.

En 2020, Teleperformance a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 5 732 millions d'euros (6,5 milliards de dollars US, su r la base d'un taux de change de 1 euro = 1,14 dollar US) et un résultat net de 324 millions d'euros.

Les actions Teleperformance, cotées sur Euronext Paris, compartiment A, sont éligibles au service de règlement différé et app artiennent aux indices CAC 40, CAC Support Services, STOXX 600, S&P Europe 350 et MSCI Global Standard. Dans les domaines de la Responsabilité sociétale des entreprises, l'action Teleperformance fait partie de l'indice Euronext Vigeo Eurozone 120 depuis 2015, de l'ind ice FTSE4Good depuis 2018 et de l'indice Ethibel Sustainability Excellence Europe (confirmé en 2019).

* Plus simple, Plus rapide, Plus sûr.

Pour plus d'informations : www.teleperformance.com / Pour nous suivre sur Twitter : @teleperformance