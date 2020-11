Teleperformance : placement obligataire réalisé

Teleperformance annonce avoir réussi un placement obligataire pour 500 millions d'euros, assorti d'un coupon de 0,25% et venant à échéance en 2027, première émission dans le cadre d'un programme EMTN (Euro Medium Term Note) visé par l'AMF.



Son produit net aura vocation à être affecté aux besoins généraux du groupe de centres de contact ainsi qu'au financement de l'acquisition de Health Advocate qui devrait être finalisée au premier trimestre 2021.



Cette émission, sursouscrite plus de trois fois, permettra aussi à Teleperformance, désormais émetteur obligataire régulier, d'améliorer son coût de financement, d'allonger la maturité de sa dette et de diversifier ses ressources financières.



