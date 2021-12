Teleperformance : Stifel confirme son conseil d'achat

Stifel maintient sa recommandation d'achat sur le titre Teleperformance, avec un objectif de cours de 420 euros, après que la multinationale française a annoncé l'acquisition de la société états-unienne Senture pour 400 millions de dollars.



Senture propose des activités d'assistance dans les domaines de la santé, de l'éducation, des transports et des services sociaux aux Etats-Unis. Le société a réalisé un chiffre d'affaires de 192 M$ en 2021.



Selon le bureau d'analyses, cette acquisition devrait ouvrir de nouvelles opportunités de croissance pour Teleperformance avec le gouvernement américain. Le broker table ainsi sur une croissance du BPA 2022 à un chiffre, de faible à moyenne.



Stifel estime que cette opération devrait soutenir une croissance organique plus élevée à moyen terme et qu'elle confirme la capacité du groupe à conclure des accords stratégiques relutifs.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.