Teleperformance : Stifel reste à l'achat sur le titre

Teleperformance a décidé de se retirer du segment le plus offensant de son activité de modération de contenu (Trust and Safety). Suite à cette annonce, Stifel confirme son conseil à l'achat sur la valeur avec un objectif de cours de 380 E.



' L'impact financier n'est pas encore connu précisément, mais il ne devrait pas être significatif (jusqu'à 2% des revenus, SFe) et ne devrait pas changer la croissance structurelle et les marges ' indique Stifel.



' Nous sommes surpris par cette nouvelle et nous regrettons que la société doive prendre cette décision étant donné le contexte ; cependant, nous pensons que c'était probablement la meilleure chose à faire afin d'éliminer toute surcharge potentielle et toute préoccupation structurelle des investisseurs ' rajoute le bureau d'analyses.



Aucun coût de restructuration n'est prévu à ce stade.



La réunion avec le ministère du Travail de la Colombie a été reportée au 29 novembre. Pendant ce temps, l'équipe de direction de TEP en Colombie devait rencontrer aujourd'hui les représentants des syndicats.



