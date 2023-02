Teleperformance : Stifel reste positif avant les résultats

Stifel réaffirme sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 340 euros sur Teleperformance, attendant pour les résultats annuels (16 février) des chiffres solides à la fois pour les revenus et les marges, ainsi que des perspectives positives pour 2023.



Après une enquête récente auprès d'investisseurs, il rapporte que le sentiment reste généralement positif sur les différents aspects du dossier, et que l'impact des problèmes récents, s'ils ont affecté la perception du groupe, 'demeure assez limité'.



'Nous avons une vision favorable des mesures du groupe pour traiter les problèmes et pensons que les résultats annuels pourraient constituer le prochain catalyseur du titre pour poursuivre son redressement', juge le broker.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.