Téléperformance : Oddo relève son objectif de cours

Oddo maintient son conseil de 'surperformance' sur le titre Téléperformance, avec un objectif de cours relevé à 382 euros, contre 360 euros précédemment.



Le bureau d'analyses estime que 'la guidance organique sur l'année à au moins 12% est prudente' et table pour sa part sur 19%, grâce àune forte croissance de l'activité.



'Au final, Téléperformance continue d'afficher une excellente dynamique commerciale et ses Guidances pour 2021 semblent prudentes, et ce tant au niveau du CA que des marges', poursuit l'analyste.



Oddo rapporte que de nouvelles acquisitions se matérialiseront d'ici 12/18 mois avec un caractère relutif (+7% sur des bases proforma pour Health Advocate) et relève ainsi ses BPA 2021 de 7,1%.





