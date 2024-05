Réduction de capital par annulation d’actions auto-détenues

Le Conseil d’administration de Teleperformance SE (Paris:TEP) qui s’est réuni ce jour a décidé de procéder à l’annulation de 3 000 000 actions auto-détenues, représentant 4,7 % du capital social, conformément à l’autorisation donnée par l’Assemblée générale mixte du 13 avril 2023 aux termes de sa 19ème résolution.

À la suite de cette annulation, Teleperformance SE détient directement 880 891 de ses propres actions, soit 1,5 % de son capital social. Le capital social s’élève désormais à 51 107 635 euros divisé en 60 443 054 actions auxquelles sont attachés 61 942 589 droits de vote bruts.

Les 3 000 000 actions annulées ont été achetées sur le marché dans le cadre du programme de rachat d’actions mis en œuvre le 13 avril 2023 sur décision du conseil d’administration le même jour, dont le descriptif est en ligne sur le site www.teleperformance.com.

Daniel Julien, président et co-directeur général de Teleperformance, a déclaré : « Ces rachats d’actions et leur annulation ont été motivés par le cours de bourse qui ne reflète pas correctement l’importante génération de flux de trésorerie du groupe, de ses performances hors pair sur son marché dans un environnement macroéconomique difficile et de ses perspectives de croissance future. »

À propos du groupe Teleperformance

Teleperformance (TEP – ISIN : FR0000051807 – Reuters : TEPRF.PA – Bloomberg : TEP FP) est un leader mondial des services aux entreprises en solutions digitales qui allient le meilleur des technologies de pointe à l’empathie humaine. Elles améliorent la gestion de l’expérience client en la rendant plus simple, plus rapide et plus sûre au service des plus grandes marques du monde et de leurs clients. L’offre complète du groupe s’appuie sur l’intelligence artificielle, s’étend du service client en front office aux fonctions de back-office et inclut des services de conseil opérationnel et de transformation digitale à forte valeur ajoutée. Teleperformance propose également une gamme de services spécialisés tels que le recouvrement de créances, l’interprétariat et la localisation, les services aux consulats et la gestion des demandes de visa, ainsi que les services d’externalisation des processus de recrutement. Des équipes d’experts et de conseillers multilingues inspirés et passionnés, réparties dans près de 100 pays, et la parfaite connaissance des marchés locaux permettent au groupe d’œuvrer au service des communautés, des clients et de l’environnement. En 2023, Teleperformance a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 8 345 millions d’euros (9 milliards de dollars US) et un résultat net de 602 millions d’euros.

Les actions Teleperformance, cotées sur Euronext Paris, compartiment A, sont éligibles au service de règlement différé et appartiennent aux indices CAC 40, STOXX 600, S&P Europe 350, MSCI Global Standard et Euronext Tech Leaders. Dans les domaines de la Responsabilité sociétale des entreprises, l’action Teleperformance fait partie de l’indice CAC 40 ESG depuis septembre 2022, de l’indice Euronext Vigeo Euro 120 depuis 2015, de l’indice MSCI Europe ESG Leaders depuis 2019, de l’indice FTSE4Good depuis 2018 et de l’indice S&P Global 1200 ESG depuis 2017.

