Dans la tourmente, Teleperformance profite de la chute de ses actions pour en racheter

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Teleperformance a annoncé jeudi lancer un programme de rachat d'actions de 150 millions d'euros, le gestionnaire de centres d'appels considérant qu'après la chute liée à l'ouverture d'une enquête à son encontre pour infraction au droit du travail en Colombie, son cours de Bourse constitue "une allocation opportune de sa trésorerie".

Teleperformance avait précédemment demandé à Euronext de suspendre la cotation de son action, "à la suite du mouvement de ventes provoquées par l'annonce faite dans certains médias par le vice-ministre du Travail colombien de sa décision d'ouvrir un contrôle sur l'environnement du travail dans sa filiale colombienne".

"Nous avons officiellement décidé d'ouvrir une enquête contre Teleperformance", a indiqué Edwin Palma Egea, vice-ministre colombien en charge des Relations du travail, sur Twitter. "Nous avons notifié l'entreprise et invitons tous les travailleurs et organisations syndicales du pays à nous fournir des preuves de violations présumées des règles du travail", a ajouté le vice-ministre.

Une chute de plus de 30%

Avant la suspension de sa cotation à 11h02 jeudi, l'action Teleperformance s'effondrait de 33,9%, à 175,95 euros. "Beaucoup de fonds ESG (environnement, social et gouvernance) ont décidé de solder leur position sans attendre d'avoir plus d'informations au sujet de cette enquête, alors que d'autres investisseurs ont fui en faisant le parallèle avec 'l'affaire Orpea'", commente un opérateur de marché.

"A ce jour, le groupe n'a reçu aucune notification officielle de la part du gouvernement colombien", a toutefois assuré Teleperformance dans son communiqué. Par ailleurs, le groupe s'est dit "confiant sur les résultats d'un tel contrôle, l'équipe de direction de la filiale en Colombie ayant toujours développé la société dans le respect de la loi".

Teleperformance est présent en Colombie depuis 2009 et le rachat de la société Teledatos. Au 31 décembre 2021, le groupe comptait 42.544 salariés dans le pays, soit 10,2% de ses effectifs totaux. Il n'y a qu'en Inde et aux Philippines que Teleperformance emploie plus de personnes qu'en Colombie.

Dans ce contexte, le groupe considère que le titre Teleperformance constitue "une allocation opportune de sa trésorerie dans le cadre de la loi". En conséquence, ses dirigeants ont décidé d'affecter un montant initial de 150 millions d'euros à un programme de rachat d'actions, dans le cadre de l'autorisation donnée par l'assemblée générale des actionnaires du 14 avril 2022.

Teleperformance a par ailleurs indiqué qu'il allait demander la reprise de la cotation de ses actions "au plus vite".

La "controverse TikTok"

L'été dernier, le respect du droit du travail chez Teleperformance avait déjà été remis en question. Selon différentes informations de presse, les salariés de Teleperformance ne gagneraient que 10 dollars américains par jour pour modérer les contenus de TikTok, le réseau social du groupe chinois ByteDance. Dans le cadre de leurs formations, les travailleurs auraient été régulièrement exposés à des vidéos montrant des meurtres et des actes de violence ou des abus sexuels commis sur des enfants. En outre, les tentatives de syndicalisation de ces employés se seraient heurtées à des intimidations et à des menaces.

A l'occasion d'une rencontre organisée lundi avec Oddo BHF, les dirigeants de Teleperformance se sont montrés "rassurants" au sujet de la "controverse TikTok", a écrit l'intermédiaire financier dans une note envoyée à ses clients.

Les dirigeants de Teleperformance ont envoyé à leurs actionnaires une lettre indiquant qu'un audit externe commandé par la société n'avait pas révélé l'existence de contenus répréhensibles dans les documents transmis aux employés, selon Oddo BHF. A la lumière des éléments actuels, la "controverse TikTok" ne relève pas d'une défaillance structurelle dans l'activité de modération de contenus de Teleperformance, a poursuivi l'intermédiaire financier.

