L'Europe tente un rebond après deux séances d'affilée dans le rouge

PARIS, 18 novembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes ont ouvert en hausse mardi avec le repli du dollar et le rebond des matières premières mais la tendance reste fragile en raison des inquiétudes sur l'économie et les taux d'intérêt.



Après deux séances consécutives de repli, à Paris, le CAC 40



reprend 0,95% à 6.638,74 vers 09h20 GMT. À Londres, le FTSE 100 avance de 0,58% et à Francfort, le Dax s'octroie de 0,98%.



L'indice EuroStoxx 50 gagne 1,07%, le FTSEurofirst 300 progresse de 0,86% et le Stoxx 600



de 0,93%.



Les contrats à terme sur les principaux indices américains préfigurent également un rebond à Wall Street avec une hausse de 0,11% pour le Dow Jones , de 0,31% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,36% pour le Nasdaq .



Les marchés d'actions sont sur la défensive depuis que les responsables de la Réserve fédérale américaine ont multiplié les mises en garde sur l'accalmie espérée dans la remontée des taux.



James Bullard, le président de l'antenne de St. Louis, a déclaré jeudi que les taux devraient culminer au-dessus de 5% pour être "suffisamment restrictifs" et calmer l'inflation.



En zone euro, Christine Lagarde, la présidente de la Banque centrale européenne (BCE) a déclaré vendredi que l'institution de Francfort continuerait de relever ses taux d'intérêt et pourrait même être amenée à restreindre l'activité économique pour juguler l'inflation.



Côté statistiques macroéconomiques, les ventes au détail au Royaume-Uni ont enregistré en octobre un rebond plus marqué que prévu (+0,6% après une -1,5% en septembre) après la fermeture des magasins en septembre pour les funérailles de la reine Elizabeth, mais elles restent à un niveau inférieur à celui d'avant la pandémie de COVID-19, la flambée des prix pesant sur le pouvoir d'achat des consommateurs.



En Bourse, parmi les grands compartiments de la cote européenne, les secteurs défensifs comme ceux des services aux collectivités ("utilities") (+1,55%) et des télécoms



(1,07%) affichent l'une des meilleures performances.



L'indice des ressources de base , qui avait accusé une forte baisse jeudi sur fond de craintes sur la demande chinoise, rebondit de 1,40%. Le secteur bancaire (+1,39%) est lui recherché dans la perspective d'une remontée des taux, tandis que les nouvelles technologies (-0,16%) sont logiquement délaissées pour les mêmes raisons.



Dans l'actualité des entreprises, Orange prend 1,37%, profitant de la bonne tenue de son secteur alors que des sources ont par ailleurs indiqué que le groupe était en négociations exclusives avec Canal+, filiale de Vivendi (+0,71%), en vue de la cession du studio de cinéma de l'opérateur historique et d'OCS.



En tête du CAC 40, Teleperformance , soupconné d'infraction sur les conditions de travail en Colombie, gagne 4,52% après l'annonce de son retrait des activités de modération de contenus offensants pour les plates-formes en ligne.



Ailleurs en Europe, Zurich Insurance Group avance de 1,05%, le groupe suisse d'assurance ayant annoncé qu'il lancerait le 21 novembre son programme de rachat d'actions de 1,8 milliard de francs suisses (1,82 milliard d'euros). (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)