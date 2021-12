Données financières EUR USD CA 2021 6 960 M 7 852 M - Résultat net 2021 587 M 663 M - Dette nette 2021 2 350 M 2 651 M - PER 2021 38,0x Rendement 2021 0,85% Capitalisation 22 072 M 24 926 M - VE / CA 2021 3,51x VE / CA 2022 3,23x Nbr Employés 383 233 Flottant 98,0% Graphique TELEPERFORMANCE SE Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique TELEPERFORMANCE SE Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Neutre Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 19 Dernier Cours de Cloture 375,80 € Objectif de cours Moyen 427,94 € Ecart / Objectif Moyen 13,9% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Daniel Ernest Henri Julien Chairman & Chief Executive Officer Olivier Claude Jean Rigaudy Group Chief Financial Officer & Deputy CEO João Cardoso Chief Research & Development Officer Dev Mudaliar Group Chief Information Officer Jeffrey Balagna Chief Operating Officer-EWAP Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) TELEPERFORMANCE SE 38.52% 24 926 CINTAS CORPORATION 29.41% 47 302 BUREAU VERITAS SA 31.80% 14 634 INTERTEK GROUP PLC 1.81% 12 253 LG CORP. -9.47% 11 704 EDENRED SE -16.20% 10 942