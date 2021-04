TELEPERFORMANCE : a connu une croissance trimestrielle record et relève ses objectifs

Téléperformance se hisse sur la deuxième marche du podium du CAC 40, et progresse de 3,43% à 331,30 euros. Le spécialiste des centres d'appels a en effet surpris son monde en publiant par anticipation son chiffre d'affaires trimestriel et en relevant ses perspectives 2021. A fin mars 2021, l'activité du groupe a ainsi progressé de 35,9% en comparable à 1,712 milliard d'euros, une croissance record. Le consensus médian des analystes, rapporté par LCM, tablait sur une progression moins importante, mais déjà impressionnante, de 21,4%.



Une performance réalisée malgré "une base de comparaison bien moins facile que nombres de sociétés cotées", note LCM (+6,2% au premier trimestre 2020), même si elle a été bénéfique en fin de trimestre, la crise sanitaire mondiale ayant commencé au mois de mars 2020.



"La progression très soutenue des activités a reposé principalement sur la forte dynamique commerciale des activités core services & D.I.B.S. dans un contexte de développement accéléré de l'économie digitale, explique Téléperformance. Elle a aussi bénéficié de l'accélération du déploiement des services d'assistance sur la Covid-19 auprès des gouvernements, qui a représenté plus de 40 % de la croissance du groupe à données comparables sur le trimestre".



Le chiffre d'affaires des activités core services & D.I.B.S. représente quasiment 90% de l'activité totale, avec un chiffre d'affaires trimestriel qui a atteint 1,536 milliards d'euros, en hausse de 39,7% en données comparables.



Les services spécialisées ont, eux, progressé de 10,1% en comparable, à 176 millions d'euros, principalement porté par l'activité LanguageLine Solutions, alors que les activités de TLScontact demeurent en fort recul en raison de la poursuite des restrictions de déplacement et de la fermeture des frontières.





Fort de cette performance, le leader mondial des services aux entreprises en solutions digitales intégrées a relevé son objectif de croissance annuelle de chiffre d'affaires pour 2021: il vise désormais une croissance d'au moins 12% à données comparables, contre un objectif de croissance "d'au moins 9 %" annoncé précédemment.



Le groupe a également confirmé son objectif de taux de marge d'EBITA courant d'au moins 14%, après 12,8% en 2020.



Les analystes de LCM tablent quant à eux sur une croissance organique de 13% et un taux de marge d'EBITA courant de 14,5%. Ils ont également confirmé leur recommandation d'Achat sur le titre Téléperformance avec un objectif de cours de 401 euros.