Teleperformance : A suivre aujourd'hui

Teleperformance annonce la signature d’un engagement pluriannuel de 185 millions de dollars avec Microsoft Azure Cloud afin de proposer à ses clients les solutions complètes Microsoft d’infrastructure dans le cloud. Dans le cadre de ce partenariat, Teleperformance s’appuie sur les outils d’intelligence artificielle (IA) de Microsoft Azure pour lancer TP GenAI, une nouvelle suite de solutions d’IA destinée à accélérer, améliorer et optimiser les processus métiers pour offrir une meilleure expérience client.



TP GenAI permet aux entreprises d'identifier rapidement et précisément les besoins de leurs clients et les points de frictions sur différents canaux d'interactions.



Cette suite complète d'outils d'IA générative s'appuie sur Microsoft Azure OpenAI.



Elle permet de réduire le temps de traitement des conseillers et de répondre aux besoins des consommateurs avec davantage d'empathie.



TP GenAI permet également à Teleperformance d'optimiser ses fonctions internes de support et de back-office (RH, recrutement, finance, informatique et formation).