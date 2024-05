Regulatory News:

L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires de Teleperformance SE (Paris:TEP) s’est réunie à Paris le 23 mai 2024 sous la présidence de Daniel Julien, président-directeur général du groupe.

L’assemblée générale a approuvé l’ensemble des résolutions soumises au vote des actionnaires.

L’assemblée générale a notamment approuvé :

les comptes sociaux et les comptes consolidés de l’exercice 2023 ;

le dividende proposé de 3,85 euros par action ; le détachement du coupon interviendra le 28 mai et la mise en paiement le 30 mai prochain ;

le renouvellement de l’autorisation donnée au conseil d’administration en vue de faire racheter par la société ses propres actions dans la limite d’un nombre maximal d’actions ne pouvant représenter plus de 10 % du nombre d’actions composant le capital social ;

le renouvellement de deux mandats d’administrateurs : ceux de messieurs Daniel Julien et Alain Boulet ;

la ratification de la nomination provisoire de madame Brigitte Daubry et de messieurs Moulay Hafid Elalamy et Kevin Niu en qualité d’administrateurs ; ces nominations illustrent la poursuite du renforcement de la diversité du conseil en termes d’expériences, d’expertises, notamment dans l’intelligence artificielle, et de nationalités ; la nomination de monsieur Moulay Hafid Elalamy, président et fondateur du groupe Saham, témoigne également de la confiance et de l'engagement à long terme des anciens actionnaires de Majorel dans l'intégration et le succès futur du « nouveau Teleperformance » ;

la rémunération des mandataires sociaux ainsi que la politique de rémunération qui leur est applicable.

L’approbation de toutes les résolutions présentées à l’assemblée* reflète les efforts continus du groupe pour répondre aux attentes de ses actionnaires et appliquer les meilleures pratiques en matière de gouvernance d’entreprise.

* Les résultats des votes des résolutions seront prochainement disponibles sur le site internet de Teleperformance (www.teleperformance.com – Investisseurs / Assemblées générales).

Agenda indicatif de communication financière

Détachement du dividende : 28 mai 2024 Mise en paiement du dividende : 30 mai 2024 Résultats du 1er semestre 2024 : 30 juillet 2024 Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2024 : 6 novembre 2024

À propos du groupe Teleperformance

Teleperformance (TEP – ISIN : FR0000051807 – Reuters : TEPRF.PA – Bloomberg : TEP FP) est un leader mondial des services aux entreprises en solutions digitales qui allient le meilleur des technologies de pointe à l’empathie humaine. Elles améliorent la gestion de l’expérience client en la rendant plus simple, plus rapide et plus sûre au service des plus grandes marques du monde et de leurs clients. L’offre complète du groupe s’appuie sur l’intelligence artificielle, s’étend du service client en front office aux fonctions de back-office et inclut des services de conseil opérationnel et de transformation digitale à forte valeur ajoutée. Teleperformance propose également une gamme de services spécialisés tels que le recouvrement de créances, l’interprétariat et la localisation, les services aux consulats et la gestion des demandes de visa, ainsi que les services d’externalisation des processus de recrutement. Des équipes d’experts et de conseillers multilingues inspirés et passionnés, réparties dans près de 100 pays, et la parfaite connaissance des marchés locaux permettent au groupe d’œuvrer au service des communautés, des clients et de l’environnement. En 2023, Teleperformance a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 8 345 millions d’euros (9 milliards de dollars US) et un résultat net de 602 millions d’euros.

Les actions Teleperformance, cotées sur Euronext Paris, compartiment A, sont éligibles au service de règlement différé et appartiennent aux indices CAC 40, STOXX 600, S&P Europe 350, MSCI Global Standard et Euronext Tech Leaders. Dans les domaines de la Responsabilité sociétale des entreprises, l’action Teleperformance fait partie de l’indice CAC 40 ESG depuis septembre 2022, de l’indice Euronext Vigeo Euro 120 depuis 2015, de l’indice MSCI Europe ESG Leaders depuis 2019, de l’indice FTSE4Good depuis 2018 et de l’indice S&P Global 1200 ESG depuis 2017.

Pour plus d’informations sur le groupe : www.teleperformance.com

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20240523831511/fr/