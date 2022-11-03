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Teleperformance CA Consolidé au T3 en hausse à 2,06 milliards d'euros

03/11/2022 | 18:14
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3 novembre (Reuters) - Teleperformance SE:

* CA CONSOLIDÉ AU T3 EUR 2,06 MDS CONTRE EUR 1,76 MDS IL Y A UN AN

* CA CONSOLIDÉ SUR LES NEUF MOIS EUR 6 MDS CONTRE EUR 5,19 MDS IL Y A UN AN

* PERSPECTIVES 2022: LES ACTIVITÉS DEVRAIENT PROGRESSER ACTIVEMENT AU 4ÈME TRIMESTRE, SOUTENUES PAR LA MONTÉE EN PUISSANCE DE CONTRATS SIGNÉS EN 2022

* PERSPECTIVES 2022: UNE CROISSANCE ORGANIQUE DU CHIFFRE D'AFFAIRES HORS IMPACT DES CONTRATS D'ASSISTANCE COVID SUPÉRIEURE À + 12 %, CONTRE UN OBJECTIF INITIAL DE CROISSANCE SUPÉRIEURE À + 10 %, QUI DEVRAIT AUSSI PERMETTRE DE DÉPASSER L'OBJECTIF INITIAL DE CROISSANCE ORGANIQUE DE + 5 %

* PERSPECTIVES 2022: UNE MARGE D'EBITDA COURANT SUR CHIFFRE D'AFFAIRES SUPÉRIEURE À 21%

* PERSPECTIVES 2022: UNE MARGE D'EBITA COURANT SUR CHIFFRE D'AFFAIRES D'ENVIRON 15,5 %, EN HAUSSE DE + 40 POINTS DE BASE VERSUS. 2021, ET EN HAUSSE DE + 10 POINTS DE BASE VERSUS. L'OBJECTIF INITIAL 2022 DE HAUSSE DE + 30 POINTS DE BASE Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)


© Reuters 2022
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CA 2022 8 202 M 8 091 M -
Résultat net 2022 676 M 667 M -
Dette nette 2022 2 224 M 2 193 M -
PER 2022 23,4x
Rendement 2022 1,45%
Capitalisation 15 843 M 15 628 M -
VE / CA 2022 2,20x
VE / CA 2023 1,94x
Nbr Employés 420 000
Flottant 97,9%
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Teleperformance SE : Graphique analyse technique Teleperformance SE | Zone bourse
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Objectif de cours Moyen 393,63 €
Ecart / Objectif Moyen 46,8%
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Olivier Claude Jean Rigaudy Group Chief Financial Officer & Deputy CEO
João Cardoso Chief Research & Development Officer
Dev Mudaliar Group Chief Information Officer
Jeffrey Balagna Chief Operating Officer-EWAP
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
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CINTAS CORPORATION-6.17%42 224
EDENRED SE29.65%12 930
BUREAU VERITAS SA-14.22%11 169
LG CORP.0.25%9 076
GENPACT LIMITED-10.36%8 730