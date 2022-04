Teleperformance : Communiqué de presse - Assemblée Générale Mixte des actionnaires du 14 avril 2022

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Assemblée Générale Mixte des actionnaires du 14 avril 2022

PARIS, le 14 avril 2022 - L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires de Teleperformance SE s'est réunie à Paris le 14 avril 2022 sous la présidence de Daniel Julien, président-directeur général du groupe.

L'assemblée générale a approuvé l'ensemble des résolutions soumises au vote des actionnaires.

L'assemblée générale a notamment approuvé :

▪ les comptes sociaux et les comptes consolidés de l'exercice 2021 ;

▪ le dividende proposé de 3,30 euros par action, en hausse par rapport à l'année précédente ; le détachement du coupon interviendra le 26 avril et la mise en paiement le 28 avril prochain ;

▪ le renouvellement de quatre mandats d'administrateurs : ceux de mesdames Pauline Ginestié et Wai Ping Leung et ceux de messieurs Bernard Canetti et Patrick Thomas ;

▪ la nomination de mesdames Shelly Gupta et Carole Toniutti en qualité d'administrateurs ; cette nomination permet d'améliorer le taux de féminisation du conseil pour le porter à 50 % (contre 43 % auparavant) et de renforcer sa diversité en termes d'expériences, d'expertises et de nationalités ;

▪ les informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux ainsi que la politique de rémunération qui leur est applicable, figurant dans le rapport sur le gouvernement d'entreprise présenté dans le document d'enregistrement universel 2021.

Les résolutions présentées à l'assemblée ont toutes été approuvées avec des scores élevés*. Elles reflètent les efforts continus du groupe pour répondre aux attentes de ses actionnaires et appliquer les meilleures pratiques en matière de gouvernance d'entreprise.

* Résultats des votes des résolutions en annexe de ce communiqué et disponibles sur le site internet de Teleperformance(www.teleperformance.com - Investisseurs / Assemblées générales).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teleperformance SE (Societas Europaea) au capital de 146 844 000 €. 301 292 702 RCS Paris.

À PROPOS DU GROUPE TELEPERFORMANCE

Teleperformance (TEP - ISIN : FR0000051807 - Reuters : TEPRF.PA - Bloomberg : TEP FP), le leader mondial de la gestion externalisée de l'expérience client et citoyen et des services associés à haute valeur ajoutée, est le partenaire stratégique des plus grandes entreprises du monde dans de nombreux secteurs. Le groupe propose une offre de services One-Office composée de solutions digitales intégrées qui garantissent des interactions clients réussies et des processus métiers optimisés, reposant sur une approche intégrée High Touch-High Tech unique. Près de 420 000 collaborateurs répartis dans 88 pays prennent en charge des milliards de connexions en plus de 265 langues et sur environ 170 marchés dans une démarche d'excellence Simpler, Faster, Safer*. Cette mission s'appuie sur l'utilisation de solutions technologiques fiables, flexibles et intelligentes, des normes de sécurité et de qualité les plus élevées du secteur, dans une approche de

Responsabilité sociétale des entreprises (RSE) d'excellence. En 2021, Teleperformance a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 7 115 millions d'euros (8,4 milliards de dollars US, sur la base d'un taux de change de 1 euro = 1,18 dollar US) et un résultat net de 557 millions d'euros.

Les actions Teleperformance, cotées sur Euronext Paris, compartiment A, sont éligibles au service de règlement différé et appartiennent aux indices CAC 40, STOXX 600, S&P Europe 350 et MSCI Global Standard. Dans les domaines de la

Responsabilité sociétale des entreprises, l'action Teleperformance fait partie de l'indice Euronext Vigeo Euro 120 depuis 2015, de l'indice EURO STOXX 50 ESG depuis 2020, de l'indice MSCI Europe ESG Leaders depuis 2019 et de l'indice

FTSE4Good depuis 2018.

* Plus simple, Plus rapide, Plus sûr.

Pour plus d'informations : www.teleperformance.com / Pour nous suivre sur Twitter : @teleperformance

CONTACTS

ANALYSTES ET INVESTISSEURS MÉDIA MÉDIA Relations investisseurs et communication Europe Amérique et Asie-Pacifique financière Karine Allouis - Leslie Jung-Isenwater - Mark Pfeiffer TELEPERFORMANCE Laurent Poinsot TELEPERFORMANCE Tél : +33 1 53 83 59 15 IMAGE7 Tél : + 1 801-257-5811 investor@teleperformance.com Tél : +33 1 53 70 74 70 mark.pfeiffer@teleperformance.com teleperformance@image7.fr

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teleperformance SE (Societas Europaea) au capital de 146 844 000 €. 301 292 702 RCS Paris.

ANNEXE :

RÉSULTATS DES VOTES DES RÉSOLUTIONS À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 14 AVRIL 2022

Partie ordinaire Partie extraordinaire Nombre d'actions composant le capital 58 737 600 58 737 600 Nombre d'actions ayant le droit de vote 58 645 175 58 645 175 Nombre d'actionnaires représentés ou ayant voté par correspondance 4 945 4 945 Nombre d'actions détenues par les actionnaires représentés ou ayant voté par correspondance 40 993 750 40 993 750 Nombre de voix des actionnaires représentés ou ayant voté par correspondance 42 143 536 42 143 536 Quorum 69,90% 69,90%

POUR CONTRE ABSTENTIONS RESULTAT Nombre % Nombre % Nombre A caractère ordinaire 1. Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021 42 112 090 99,994% 2 414 0,006% 28 894 Adoptée 2. Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2021 42 112 083 99,994% 2 414 0,006% 28 894 Adoptée 3. Affectation du résultat de l'exercice 2021 - Fixation du dividende et de sa date de mise en paiement 41 954 965 99,562% 184 380 0,438% 4 063 Adoptée 4. Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés - Constat de l'absence de convention nouvelle 42 138 883 99,999% 305 0,001% 4 220 Adoptée 5. Approbation des informations visées au I de l'article L.22-10-9 du Code de commerce pour l'ensemble des mandataires sociaux de la Société 40 646 204 96,461% 1 491 049 3,539% 6 150 Adoptée 6. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice 2021 ou attribués au titre de l'exercice 2021, à Monsieur Daniel Julien, Président-Directeur Général 35 758 011 85,564% 6 032 841 14,436% 352 391 Adoptée 7. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice 2021 ou attribués au titre de l'exercice 2021, à Monsieur Olivier Rigaudy, Directeur Général Délégué 36 783 861 88,020% 5 006 504 11,980% 352 796 Adoptée 8. Approbation de la politique de rémunération des administrateurs 41 767 354 99,887% 47 309 0,113% 328 675 Adoptée 9. Approbation de la politique de rémunération du Président-Directeur Général 38 181 951 90,738% 3 897 293 9,262% 64 129 Adoptée 10. Approbation de la politique de rémunération du Directeur Général Délégué 38 616 617 91,769% 3 463 703 8,231% 63 063 Adoptée 11. Nomination de Madame Shelly GUPTA en qualité d'administrateur 42 117 101 99,950% 21 099 0,050% 5 038 Adoptée 12. Nomination de Madame Carole TONIUTTI en qualité d'administrateur 42 115 707 99,949% 21 647 0,051% 5 766 Adoptée 13. Renouvellement de Madame Pauline GINESTIE en qualité d'administrateur 42 115 555 99,948% 21 842 0,052% 5 914 Adoptée 14. Renouvellement de Madame Wai Ping LEUNG en qualité d'administrateur 42 112 552 99,939% 25 498 0,061% 5 053 Adoptée 15. Renouvellement de Monsieur Patrick THOMAS en qualité d'administrateur 40 697 260 96,581% 1 440 763 3,419% 5 224 Adoptée 16. Renouvellement de Monsieur Bernard CANETTI en qualité d'administrateur 34 373 967 83,829% 6 630 792 16,171% 1 138 386 Adoptée

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teleperformance SE (Societas Europaea) au capital de 146 844 000 €. 301 292 702 RCS Paris.

POUR CONTRE ABSTENTIONS RESULTAT Nombre % Nombre % Nombre 17. Fixation de la rémunération globale annuelle allouée aux administrateurs 42 001 877 99,676% 136 658 0,324% 4 693 Adoptée 18. Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de faire racheter par la société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L. 22-10-62 du Code de commerce, durée de l'autorisation, finalités, modalités, plafond, suspension en période d'offre publique 41 695 925 98,970% 433 860 1,030% 13 493 Adoptée A caractère extraordinaire 19. Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital (de la Société ou d'une filiale), et/ou à des titres de créance, avec maintien du droit préférentiel de souscription, durée de la délégation, montant nominal maximal de l'augmentation de capital, faculté d'offrir au public les titres non souscrits, suspension en période d'offre publique 39 371 148 93,426% 2 770 295 6,574% 1 776 Adoptée 20. Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital (de la Société ou d'une filiale) et/ou à des titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription avec faculté de conférer un délai de priorité par offre au public (à l'exclusion des offres visées au 1 de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier), et/ou en rémunération de titres dans le cadre d'une offre publique d'échange, durée de la délégation, montant nominal maximal de l'augmentation de capital, prix d'émission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits, suspension en période d'offre publique 39 520 717 93,782% 2 620 498 6,218% 2 012 Adoptée 21. Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital (de la Société ou d'une filiale) et/ou à des titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription par une offre visée au 1 de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier, durée de la délégation, montant nominal maximal de l'augmentation de capital, prix d'émission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits, suspension en période d'offre publique 38 371 343 91,053% 3 770 368 8,947% 1 473 Adoptée 22. Autorisation d'augmenter le montant des émissions dans le cadre des dix-neuvième, vingtième et vingt-et-unième résolutions dans la limite de leurs plafonds et dans la limite de 15% de l'émission initiale, suspension en période d'offre publique 36 614 546 86,894% 5 522 701 13,106% 5 900 Adoptée 23. Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour augmenter le capital par émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression de droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail, durée de la délégation, montant nominal maximal de l'augmentation de capital, prix d'émission, possibilité d'attribuer des actions gratuites en application de l'article L. 3332-21 du Code du travail 41 017 701 97,334% 1 123 390 2,666% 2 054 Adoptée 24. Autorisation à donner au Conseil d'administration en vue d'attribuer gratuitement des actions existantes et/ou à émettre aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux de la Société ou des sociétés ou groupements d'intérêt économique liés, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, durée de l'autorisation, plafond, durée de la période d'acquisition notamment en cas d'invalidité, 38 450 023 92,004% 3 341 556 7,996% 351 578 Adoptée 25. Pouvoirs pour les formalités 42 137 667 99,999% 340 0,001% 4 187 Adoptée

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teleperformance SE (Societas Europaea) au capital de 146 844 000 €. 301 292 702 RCS Paris.