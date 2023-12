ADAPT TO MASTER THE FUTURE »

Chères actionnaires, chers actionnaires,

Cette fin d'année 2023 aura été non seulement riche en défis pour le groupe mais également en opportunités. J'ai le plaisir de partager dans cette nouvelle Newsletter deux faits marquants qui confirment la solidité de Teleperformance.

Noussommestoutd'abordtrès heureuxd'annoncer la récente finalisation de l'acquisition de Majorel avec plus de 99,9 % des actions de la société apportées à l'offre. Ce succès reflète le bien-fondéde l'opération et son potentiel de forte création de valeur pour nos actionnaires. Cette acquisition donne naissance à un nouveau Teleperformance renforcé, notamment en termes de marchés, de secteurs clients et d'expertises. Elle offre au groupe un nouveau tremplin pour une croissance solide dans les années à venir et conforte son leadership mondial.

Proforma, le « nouveau Teleperformance » pèsera près de 500 000 collaborateurs, un chiffre d'affaires de plus de 10 milliards d'euros, un EBITDA de plus de 2 milliards d'euros et près de 1 milliard d'euros de cash-flow net disponible. Le groupe bénéficiera d'une grande flexibilité financière qui lui permettra de continuer à se développer avec une allocation du capital optimisée incluant rachats d'actions et acquisitions.

Pour mener à bien ce nouveau projet prometteur, j'accueille avec plaisir les équipes de Majorel dans la famille Teleperformance. Ensemble, partageant les mêmes valeurs fondamentales d'Intégrité, de Respect, de Professionnalisme, d'Innovation et d'Engagement, nous continuerons d'être une référence en matière de diversité, d'équité et d'inclusion.

Ensuite, la résilience du modèle d'affaires du groupe a été démontrée à l'occasion de notre dernière publication financière le 6 novembre : avec une croissance organique de + 6 % enregistrée sur les 9 premiers mois 2023, nous confirmons notre objectif de croissance du chiffre d'affaires, sur le bas de la fourchette de l'objectif initial de croissance comprise entre + 6 % à + 8 %, hors impact des contrats Covid et de la volatilité exceptionnelle des changes dans les pays en hyperinflation. L'environnement reste exigeant avec d'une part de nombreuses sociétés américaines qui réduisent leurs budgets et d'autre part le changement des comportements des consommateurs après plusieurs années de confinement. Notre modèle de rentabilité constitue une référence avec une marge annuelle d'EBITA parmi les plus élévées dans l'industrie.

Nous vous remercions de votre fidélité et de votre soutien et nous vous donnons rendez-vous début 2024 pour de nouveaux points d'étapes, notamment sur l'intégration des activités de Majorel au sein de Teleperformance et les nouveaux objectifs à moyen terme du groupe. En attendant, un peu en avance, nous vous souhaitons d'excellentes fêtes de fin d'année.

Daniel Julien, président-directeurgénéral