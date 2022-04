Teleperformance: Deutsche Bank revalorise

Deutsche Bank a maintenu sa recommandation d'Achat sur le titre Teleperformance, tout en relevant son objectif de cours de 404 à 425 euros. Selon la banque allemande, la société "offre un service essentiel et de plus en plus complexe à ses clients, bénéficiant d'une croissance structurelle à large assise". "Avec un profil de croissance défensif, une base de coûts de plus en plus flexible et un fort pouvoir de fixation des prix, nous pensons que Teleperformance offre un bon endroit pour se cacher", ajoute Deutsche Bank.