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    TEP   FR0000051807

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(TEP)
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Teleperformance : Document AMF CP. 2022DD855758

02/08/2022 | 18:23
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2022DD855758

02 août 2022

FR0000051807 - DD152669

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

Olivier RIGAUDY, Directeur général délégué

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : TELEPERFORMANCE

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 01 août 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Cession

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 330.0000 Euro

VOLUME : 500.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 330.0000 Euro

VOLUME : 500.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 02 août 2022

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Teleperformance SE published this content on 02 August 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 02 August 2022 16:21:12 UTC.


© Publicnow 2022
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PER 2022 28,7x
Rendement 2022 1,19%
Capitalisation 19 482 M 20 014 M -
VE / CA 2022 2,66x
VE / CA 2023 2,35x
Nbr Employés 420 000
Flottant 98,6%
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Durée : Période :
Teleperformance SE : Graphique analyse technique Teleperformance SE | Zone bourse
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Evolution du Compte de Résultat
Consensus
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Objectif de cours Moyen 420,99 €
Ecart / Objectif Moyen 27,6%
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Secteur et Concurrence
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