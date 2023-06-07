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    TEP   FR0000051807

TELEPERFORMANCE SE

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Teleperformance : Document AMF CP. 2023DD913757

07/06/2023 | 18:16
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2023DD913757

07 juin 2023

FR0000051807 - DD167011

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

Wai Ping LEUNG, Administrateur

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : TELEPERFORMANCE

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 06 juin 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 137.6500 Euro

VOLUME : 500.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 137.6500 Euro

VOLUME : 500.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 07 juin 2023

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Teleperformance SE published this content on 07 June 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 07 June 2023 16:15:31 UTC.


© Publicnow 2023
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Résultat net 2023 730 M 780 M -
Dette nette 2023 1 957 M 2 092 M -
PER 2023 11,4x
Rendement 2023 3,02%
Capitalisation 8 123 M 8 682 M -
VE / CA 2023 1,17x
VE / CA 2024 1,00x
Nbr Employés 334 896
Flottant 97,9%
Graphique TELEPERFORMANCE SE
Durée : Période :
Teleperformance SE : Graphique analyse technique Teleperformance SE | Zonebourse
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Tendances analyse technique TELEPERFORMANCE SE
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesBaissièreBaissièreBaissière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
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Nombre d'Analystes 15
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Objectif de cours Moyen 293,07 €
Ecart / Objectif Moyen 111%
Révisions de BNA
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João Cardoso Chief Research & Development Officer
Dev Mudaliar Group Chief Information Officer
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Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
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BUREAU VERITAS SA-1.54%11 716
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