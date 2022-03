Teleperformance : Informations privilégiées / Autres communiqués

INFORMATION REGLEMENTEE

Paris, le 10 mars 2022

Déclaration des transactions réalisées par Teleperformance Group, Inc. (du 4 mars au 9 mars 2022)

Transactions réalisées par Teleperformance Group, Inc. sur les actions Teleperformance SE

Transactions réalisées dans la cadre de la convention conclue entre Teleperformance Group, Inc. (filiale américaine à 100% de Teleperformance SE) et Goldman Sachs International du 24 février 2022 :

Date Achats Nombre de titres Prix moyen d'achat Montant total (en €)1 (en €) 04/03/2022 Achats 7 000 329,6594 2 307 615,80 07/03/2022 Achats 2 861 321,6540 920 252,09 08/03/2022 Achats 39 699 300,5757 11 932 554,71 09/03/2022 Achats 3 372 311,0532 1 048 871,39 TOTAL Achats 52 932 315,7356 16 209 294,00

1 Il s'agit du prix moyen brut.

