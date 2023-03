Teleperformance : Informations privilégiées / Autres communiqués

PROPOS DE T ELEPERFORMANCE C LOUD C AMPUS

En 2020, le groupe a lancé au niveau mondial Teleperformance Cloud Campus, son nouveau modèle de télétravail, qui renforce la résilience des activités des clients, la performance des agents, la sécurité des données et offre une flexibilité sans équivalent

l'échelle mondiale. Teleperformance Cloud Campus répond également aux exigences des clients en matière de protection de l'environnement. En moyenne, le modèle de télétravail permet de réduire de 55 % les émissions de CO 2 des employés par rapport au travail sur site.

Pour découvrir l'engagement de Teleperformance à bâtir un monde meilleur, cliquez ici.

PROPOS DU GROUPE T ELEPERFORMANCE

Teleperformance (TEP - ISIN : FR0000051807 - Reuters : TEPRF.PA - Bloomberg : TEP FP), un leader mondial des services aux entreprises en solutions digitales intégrées externalisées, est le partenaire stratégique des plus grandes entreprises du monde dans de nombreux secteurs. Le groupe propose une offre de services One-Office composée de solutions digitales intégrées qui garantissent des interactions clients réussies et des processus métiers optimisés, reposant sur une approche intégrée High Touch- High Tech unique. Plus de 410 000 collaborateurs répartis dans 91 pays prennent en charge des milliards de connexions en plus de 300 langues et sur 170 marchés dans une démarche d'excellence Simpler, Faster, Safer*. Cette mission s'appuie sur l'utilisation de solutions technologiques fiables, flexibles et intelligentes, des normes de sécurité et de qualité les plus élevées du secteur, dans une approche de Responsabilité sociétale des entreprises (RSE) d'excellence. En 2022, Teleperformance a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 8 154 millions d'euros (8,6 milliards de dollars US, sur la base d'un taux de change de 1 euro = 1,05 dollar US) et un résultat net de 645 millions d'euros. .

Les actions Teleperformance, cotées sur Euronext Paris, compartiment A, sont éligibles au service de règlement différé et appartiennent aux indices CAC 40, STOXX 600, S&P Europe 350 et MSCI Global Standard. Dans les domaines de la Responsabilité sociétale des entreprises, l'action Teleperformance fait partie de l'indice CAC 40 ESG depuis septembre 2022, Euronext Vigeo Euro 120 depuis 2015, de l'indice EURO STOXX 50 ESG depuis 2020, de l'indice MSCI Europe ESG Leaders depuis 2019, de l'indice FTSE4Good depuis 2018 et de l'indice S&P Global 1200 ESG depuis 2017.

* Plus simple, Plus rapide, Plus sûr.

Pour plus d'informations : www.teleperformance.com/ Pour nous suivre sur Twitter : @teleperformance

