Teleperformance : Informations privilégiées / Opérations de l'émetteur (acquisitions, cessions...)

actions Majorel à l'Offre et à choisir, pour toutes ces actions Majorel, de recevoir des actions Teleperformance. Bertelsmann et Saham ont accepté de respecter une période d'incessibilité échelonnée pour les actions Teleperformance qu'ils recevront en échange. Si l'Offre est déclarée inconditionnelle, le nombre d'actions Teleperformance que Bertelsmann et Saham recevront en échange de leurs actions Majorel est soumis à l'option choisie par les autres actionnaires de Majorel dans le cadre de l'Offre (c'est-à- dire l'option en numéraire ou l'option en actions Teleperformance). Bertelsmann et Saham seront soumis et apporteront leurs actions Majorel aux mêmes conditions que les autres actionnaires de Majorel. Bertelsmann et Saham n'ont reçu aucune information matérielle concernant Teleperformance avant l'annonce du 26 avril 2023. Toutes les informations pertinentes relatives à l'Offre et à Teleperformance seront incluses dans la Note d'Information.

Avertissement

Ce communiqué de presse contient des informations et déclarations prospectives. Toutes les informations et déclarations autres que des informations ou déclarations historiques sont des informations et déclarations prospectives. Les déclarations prospectives expriment les attentes et projections actuelles de Teleperformance y compris, mais sans s'y limiter, les hypothèses relatives au rapprochement de Teleperformance avec Majorel. Ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle de Teleperformance, qui pourraient conduire à des résultats, performances ou événements significativement différents de ceux mentionnés implicitement ou explicitement dans ces déclarations. Les déclarations prospectives ne sont données qu'à la date du présent communiqué de presse et Teleperformance décline expressément toute obligation ou engagement de publier une mise à jour ou une révision des déclarations prospectives incluses dans le présent communiqué de presse afin de refléter tout changement dans les attentes ou tout changement dans les événements, conditions ou circonstances sur lesquels ces déclarations prospectives sont fondées. Ces déclarations prospectives sont uniquement données à titre illustratif. Les informations et déclarations prospectives ne sont pas des garanties de performance future et sont sujettes à divers risques et incertitudes, dont beaucoup sont difficiles à prévoir et généralement hors du contrôle de Teleperformance. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse n'incluent aucune hypothèse de nouvelle détérioration significative des conditions de marché ou de la situation géopolitique actuelle. Ces risques et incertitudes comprennent ceux qui sont discutés ou identifiés en vertu de la section 2.1 du document d'enregistrement universel de Teleperformance, déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 27 février 2023 et disponible sur le site Internet de Teleperformance (www.teleperformance.com) et sur le site Internet de l'AMF (www.amf-france.org).

Ce communiqué de presse est fourni à titre d'information uniquement et ne constitue, ni n'a vocation à constituer, une offre de vente ni une invitation ou une incitation d'investissement dans les valeurs mobilières de Teleperformance ou de Majorel, en France, aux Pays-Bas ou dans toute autre juridiction. Toute offre ne sera faite que par le biais d'une note d'information (offer memorandum).

La diffusion de ce communiqué de presse peut, dans certains pays, faire l'objet de restrictions légales ou réglementaires. En conséquence, les personnes qui viendraient à se trouver en possession de ce communiqué de presse sont invitées à s'informer de ces restrictions et s'y conformer. Dans toute la mesure permise par la loi applicable, Teleperformance décline toute responsabilité en cas de violation de telles restrictions par une quelconque personne. Tout manquement à ces restrictions peut constituer une violation des lois sur les valeurs mobilières de cette juridiction. Ni Teleperformance ni aucun de ses conseils n'assume de responsabilité en cas de violation de l'une de ces restrictions. Tout actionnaire de Majorel qui a un doute quant à sa situation doit consulter sans délai ses propres conseils.

