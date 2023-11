Le Second Règlement-Livraison aura lieu le 8 novembre 2023 (la « Date du Second Règlement- Livraison »). Les Actionnaires qui ont choisi de recevoir la Contrepartie en Actions au cours de la Période d'Offre ou la Période de Réouverture de l'Offre recevront à la Date du Second Règlement - Livraison des actions Teleperformance selon une parité d'échange de 30/217 au prorata et le reste en numéraire. Les Actionnaires qui ont valablement apporté leurs Actions en échange de la Contrepartie

Un total de 78.984.447 Actions ont été apportées en échange de la Contrepartie en Actions au cours de la Période d'Offre et de la Période de Réouverture de l'Offre. Cela signifie que la Contrepartie en Actions est sursouscrite, dans la mesure où un nombre maximum de 33 333 334 Actions peut être apporté en vue d'être échangé contre des actions Teleperformance (c'est-à-dire que 4 608 295 actions Teleperformance peuvent être émises dans le cadre de la Contrepartie en Actions). Les 4 608 295 actions Teleperformance nécessaires au règlement de la Contrepartie en Actions seront émises à la Date du Second Règlement-Livraison conformément à l'autorisation d'émission d'actions existante de Teleperformance. Les actions Teleperformance seront réparties entre les Actionnaires ayant choisi la Contrepartie en Actions, au prorata du nombre total d'Actions apportées par les Actionnaires qui ont valablement choisi la Contrepartie en Actions en vertu des Sections 5.2 (Offer Consideration) et

A la Date du Second Règlement-Livraison, Teleperformance remettra également la Contrepartie en Actions aux Actionnaires (i) qui ont valablement apporté leurs Actions en échange de la Contrepartie en Actions au cours de la Période d'Offre ou de la Période de Réouverture de l'Offre (ou qui ont apporté irrégulièrement, pour autant que cette irrégularité ait fait l'objet d'une renonciation de la part de Teleperformance) et (ii) qui n'ont pas valablement retiré et ont transféré lesdites Actions en vue de leur acceptation dans le cadre de l'Offre au plus tard à la fin de la Période d'Offre ou de la Période de Réouverture de l'Offre.

A la Date du Second Règlement-Livraison, Teleperformance versera la Contrepartie en Numéraire aux Actionnaires (i) qui ont valablement apporté leurs Actions en échange de la Contrepartie en Numéraire au cours de la Période de Réouverture de l'Offre (ou qui ont apporté irrégulièrement, pour autant que cette irrégularité ait fait l'objet d'une renonciation de la part de Teleperformance) et (ii) qui n'ont pas valablement retiré et ont transféré lesdites Actions en vue de leur acceptation dans le cadre de l'Offre au plus tard à la fin de la Période de Réouverture de l'Offre.

Il en est fait référence à la Section 6.13 (Consequences of the Offer for non-tendering Shareholders) du Document d'Offre.

Étant donné que Teleperformance détiendra au moins 95% du capital et des droits de vote de la Société à l'issue du Second Règlement-Livraison, elle sollicitera le retrait des Actions de la cote d'Euronext Amsterdam. Le dernier jour de négociation des Actions sur Euronext Amsterdam est prévu le 8 décembre 2023 et le retrait de la cote est prévu le 11 décembre 2023.

Lors de l'examen et de l'approbation d'une procédure de retrait obligatoire ou de Restructurations Post-Closing, les exigences légales sont prises en compte, en ce compris, dans la mesure du possible, la loi néerlandaise sur la surveillance des marchés financiers (Wet op het financieel toezicht), le Décret et les obligations des Instances de la Société de promouvoir l'intérêt social de Majorel et les intérêts de l'ensemble des actionnaires (en ce compris les actionnaires minoritaires) et de toutes autres parties prenantes concernées, de même que les exigences applicables en matière d'information et/ou de consultation des instances représentatives du personnel.

6.13 (Consequences of the Offer for non-tendering Shareholders) du Document d'Offre). Teleperformance se réserve le droit de recourir à tout procédé légalement autorisée afin d'acquérir la totalité des Actions ou la pleine propriété des activités de Majorel.

Ce communiqué de presse contient des informations et déclarations prospectives. Toutes les informations et déclarations autres que des informations ou déclarations historiques sont des informations et déclarations prospectives. Les déclarations prospectives expriment les attentes et projections actuelles de Teleperformance y compris, mais sans s'y limiter, les hypothèses relatives au rapprochement de Teleperformance avec Majorel. Ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle de Teleperformance, qui pourraient conduire à des résultats, performances ou événements significativement différents de ceux mentionnés implicitement ou explicitement dans ces déclarations. Les déclarations prospectives ne sont données qu'à la date du présent communiqué de presse et Teleperformance décline expressément toute obligation ou engagement de publier une mise à jour ou une révision des déclarations prospectives incluses dans le présent communiqué de presse afin de refléter tout changement dans les attentes ou tout changement dans les événements, conditions ou circonstances sur lesquels ces déclarations prospectives sont fondées. Ces déclarations prospectives sont uniquement données à titre illustratif. Les informations et déclarations prospectives ne sont pas des garanties de performance future et sont sujettes à divers risques et incertitudes, dont beaucoup sont difficiles à prévoir et généralement hors du contrôle de Teleperformance. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse n'incluent aucune hypothèse de nouvelle détérioration significative des conditions de marché ou de la situation géopolitique actuelle. Ces risques et incertitudes comprennent ceux qui sont discutés ou identifiés en vertu de la section 2.1 du document d'enregistrement universel de Teleperformance, déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 27 février 2023 et disponible sur le site Internet de Teleperformance (www.teleperformance.com) et sur le site Internet de l'AMF (www.amf-france.org).

permise par la loi applicable, Teleperformance décline toute responsabilité en cas de violation de telles restrictions par une quelconque personne. Tout manquement à ces restrictions peut constituer une violation des lois sur les valeurs mobilières de cette juridiction. Ni Teleperformance ni aucun de ses conseils n'assume de responsabilité en cas de violation de l'une de ces restrictions. Tout actionnaire de Majorel qui a un doute quant à sa situation doit consulter sans délai ses propres conseils.

Avertissement destiné aux Actionnaires américains

L'Offre émane de Teleperformance, une société française dont les actions sont cotées sur Euronext Paris et porte sur les Actions de Majorel, une société luxembourgeoise dont les actions sont cotées sur Euronext Amsterdam. L'Offre est soumise aux règles de divulgation et de procédure imposées par le droit néerlandais, luxembourgeois et français, qui peuvent être différentes de celles applicables aux États-Unis. Il est important que les actionnaires américains comprennent que l'Offre et tous les documents d'offre connexes sont soumis aux règles de divulgation et de rachat des entreprises prévues par le droit néerlandais, français et/ou luxembourgeois, qui peuvent être différentes de celles applicables aux États- Unis. Les informations financières incluses ou visées aux présentes ont été établies conformément à des normes comptables non américaines et, en conséquence, peuvent ne pas être équivalents aux informations financières de sociétés américaines ou de sociétés dont les comptes sociaux sont établis en conformité avec les principes comptables généralement acceptés aux États-Unis. Il est fait référence aux actionnaires domiciliés aux États-Unis à la section 3.2 (Informations à destination des actionnaires domiciliés aux États- Unis) du Document d'Offre.

L'Offre est faite aux États-Unis dans le respect et sur la base de l'exemption prévue par la Règle 14d-1(c), connue sous le nom d'exemption « Tier I » par application de l'U.S. Exchange Act de 1934, modifié (l'« U.S. Exchange Act »).

Les titres ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis s'ils ne sont enregistrés par application de l'U.S. Securities Act de 1933, modifié (l'« U.S. Securities Act ») ou en vertu d'une exemption à cette obligation d'enregistrement. Les actions de Teleperformance à émettre dans le cadre du règlement de l'Offre ne sont pas et ne seront pas enregistrées par application de l'U.S. Securities Act ou du droit boursier de l'un des États fédérés des États-Unis et seront émises en faveur des Actionnaires aux États-Unis sur la base de l'exemption à l'obligation d'enregistrement prévue par la Règle 802 prise en application du Securities Act et sur la base des exemptions disponibles en droit boursier de chacun des États fédérés.

Il peut être difficile pour les actionnaires américains de faire valoir leurs droits et réclamations découlant du droit boursier fédéral américain, les sociétés Teleperformance et Majorel étant situées dans un pays autre que les États-Unis d'Amérique et certains ou l'ensemble de leurs mandataires sociaux et administrateurs pouvant être résidents d'un pays autre que les États-Unis. Il est possible que les actionnaires américains ne soient pas en mesure d'intenter une action au titre de violations du droit boursier américain à l'encontre d'une société non américaine ou de ses mandataires sociaux et administrateurs devant une juridiction située à l'extérieur des États-Unis. Par ailleurs, il peut être difficile de contraindre une société non américaine et ses filiales à se soumettre à une décision rendue par une juridiction américaine.

Ni la Securities and Exchange Commission des États-Unis ni aucune autorité boursière d'un État américain ou autre autorité de surveillance américaine n'ont approuvé ou refusé d'approuver l'Offre ou les actions de Teleperformance à émettre dans le cadre du règlement de l'Offre ou émis une opinion sur l'équité ou les avantages de l'Offre ou sur l'exactitude ou l'exhaustivité du présent Document d'Offre ou de tout autre