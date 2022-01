Teleperformance : Karine Jan est nommée directrice générale de Teleperformance France (French version only)– January 31, 2022

Karine Jan a occupé plusieurs fonctions au sein du groupe Teleperformance. D'abord directrice qualité et formation de Teleperformance France en 2004, puis en 2008 elle devient Vice-PrésidentService & Audit Delivery de la zone CEMEA. En 2011, elle est nommée directrice des opérations de la zone CEMEA. Elle rejoint l'initiative TP Women lancé par le groupe en 2019, qui vise à résoudre les difficultés rencontrées par les femmes au travail et à impulser un changement positif. Elle est nommée directrice des processus opérationnels et de l'engagement des employés du groupe en 2020, puis directrice de la transformation de la zone FSM (France-Maroc-Tunisie-Madagascar) en 2021.

Karine Jan, qui occupe depuis plus de 18 ans des fonctions exécutives au sein de Teleperformance, notamment en tant que directrice des opérations de la zone CEMEA et directrice des processus opérationnels et de l'engagement des employés du groupe, prendra la direction générale de Teleperformance France à compter du 1er février 2022, en remplacement de David Gillaux qui souhaite poursuivre des projets personnels.

PROPOS DU GROUPE T ELEPERFORMANCE

Teleperformance (TEP - ISIN : FR0000051807 - Reuters : TEPRF.PA - Bloomberg : TEP FP), un leader mondial des services aux entreprises en solutions digitales intégrées, est le partenaire stratégique des plus grandes entreprises du monde dans de nombreux secteurs. Le groupe propose une offre de services One-Office composée de trois grandes familles de solutions à forte valeur ajoutée : la gestion de l'expérience client, les services de back-officeet le conseil en processus métiers (knowledge services). Ces solutions digitales intégrées garantissent des interactions clients réussies et des processus métiers optimisés reposant sur une approche intégrée High Tech-HighTouch unique. Le groupe compte plus de 380 000 employés répartis dans 83 pays, qui prennent en charge des milliards de connexions en plus de 265 langues et sur plus de 170 marchés dans une démarche d'excellence Simpler, Faster, Safer*. Cette mission s'appuie sur l'utilisation de solutions technologiques fiables, flexibles et intelligentes, des normes de sécurité et de qualité les plus élevées du secteur, dans une approche de Responsabilité sociétale des entreprises (RSE) d'excellence.

En 2020, Teleperformance a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 5 732 millions d'euros (6,5 milliards de dollars US, sur la base d'un taux de change de 1 euro = 1,14 dollar US) et un résultat net de 324 millions d'euros.

Les actions Teleperformance, cotées sur Euronext Paris, compartiment A, sont éligibles au service de règlement différé et appartiennent aux indices CAC 40, STOXX 600, S&P Europe 350 et MSCI Global Standard. Dans les domaines de la Responsabilité sociétale des entreprises, l'action Teleperformance fait partie des indices Euronext Vigeo Eurozone 120, FTSE4Good et Solactive Europe Corporate Social Responsibility (anciennement Ethibel Sustainability Excellence Europe).

* Plus simple, Plus rapide, Plus sûr.

Pour plus d'informations : www.teleperformance.com/ Pour nous suivre sur Twitter : @teleperformance

CONTACTS

ANALYSTES ET INVESTISSEURS MÉDIA Relations investisseurs et communication Karine Allouis - Leslie Jung-Isenwater - financière Laurent Poinsot TELEPERFORMANCE IMAGE7 Tél : +33 1 53 83 59 15 Tél : +33 1 53 70 74 70 investor@teleperformance.com teleperformance@image7.fr

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teleperformance SE (Societas Europaea) au capital de 146 844 000 €. 301 292 702 RCS Paris. 21-25 rue Balzac, 75406 Paris Cedex 08 France. Siret 301 292 702 00059. Code APE 6420Z.

2/2