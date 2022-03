Teleperformance : Rapport du Conseil d'administration sur l'ordre du jour et les projets de résolutions

Les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes sociaux et sur les comptes consolidés figurent respectivement aux sections 6.6 et 5.7 du Document d'enregistrement universel pour 2021.

En application de l'article 223 quater du Code général des impôts, il est précisé que le montant global des dépenses et charges visées au paragraphe 4 de l'article 39 du Code général des impôts s'est élevé à 34 967 euros au cours de l'exercice écoulé, et que l'impôt supporté à ce titre s'est élevé à 9 933 euros.

Les premiers points à l'ordre du jour portent sur l'approbation des rapports et des comptes sociaux (1re résolution) et consolidés (2e résolution) de l'exercice clos le 31 décembre 2021.

Les éléments et la politique de rémunération ainsi soumis à l'approbation des actionnaires ont été déterminés sur la base des principes et règles de détermination des rémunérations des dirigeants et hauts cadres du groupe et des principes spécifiques liées à certaines fonctions, qui font partie de la politique de rémunération des mandataires sociaux de Teleperformance SE (cf. section 3.2.1 du RGE).

En application des dispositions légales et réglementaires, notamment les articles L.22-10-8,L.22-10-9 et L.22-10-34 du Code de commerce, votre assemblée générale est invitée à statuer :

Le dispositif dit « say on pay » organisant un double vote de l'Assemblée générale des actionnaires sur les rémunérations des mandataires de sociétés cotées a été remanié par l'Ordonnance n° 2019-1234 et le décret n° 2019-1 235 du 27 novembre 2019, pris en application de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 dite loi Pacte.

Lorsqu'il est versé à des personnes physiques domiciliées fiscalement en France, le dividende est soumis soit, à un prélèvement forfaitaire unique sur le dividende brut au taux forfaitaire de 12,8 % (article 200 A du Code général des impôts), soit, sur option expresse, irrévocable et globale du contribuable, à l'impôt sur le revenu selon le barème progressif après notamment un abattement de 40 % (articles 200 A, 13 et 158 du Code général des impôts). Le dividende est par ailleurs soumis aux prélèvements sociaux au taux de 17,2 %.

Il est rappelé que l'Assemblée générale du 22 avril 2021 a approuvé l'ensemble des résolutions relatives aux éléments de rémunération pour 2020 (5è à 7è résolutions) ainsi que la politique de rémunération pour 2021 (8è à 10è résolutions)1.

Conformément aux principes directeurs et objectifs soutenant la détermination et la mise en œuvre de la politique de rémunération des dirigeants, les critères fondant la rémunération variable des dirigeants doivent rester alignés avec les objectifs prospectifs définissant la meilleure performance attendue. Aussi, à la suite de l'Assemblée générale du 22 avril 2021, et après recommandations de son Comité des rémunérations et des nominations, le Conseil d'administration réuni le 28 juillet 2021 a pris plusieurs décisions2 concernant la rémunération des dirigeants mandataires sociaux, prises en conformité avec les politiques de rémunération du Président-Directeur général et du Directeur général délégué pour 2021 adoptées par ladite Assemblée (9ème et 10ème résolutions adoptées respectivement à 85,12% et 87,38% ).

En effet, certains des éléments des rémunérations variables au titre de l'exercice 2021 ont été adaptés après arrêté, par le Conseil, des objectifs financiers révisés pour l'exercice 2021, tels que rehaussés pour refléter la nouvelle guidance pour 2021, rendue publique le 28 juillet 2021.

La nouvelle guidance 2021 arrêtée le 28 juillet 2021 ayant fait évoluer à la hausse les objectifs 2021 par rapport à ceux arrêtés lors de l'établissement du Document de référence pour 2020, le Conseil d'administration, sur recommandation du Comité des Rémunérations et des Nominations, a ainsi veillé à rehausser en conséquence les niveaux des critères financiers conditionnant l'atteinte de tout ou partie de la rémunération variable des dirigeants, annuelle et long terme, afin de maintenir le caractère exigeant et ambitieux de ces derniers. Ces décisions satisfont aux préférences exprimées par des actionnaires formulées au cours du dialogue continu entretenu avec ces derniers.

De plus, il est rappelé que la politique de rémunération approuvée par cette même assemblée prévoyait l'attribution, au profit du président-directeur général, d'un nombre maximum de 58 333 actions de performance, identique à celui attribué en 2020. Afin de tenir compte des votes et avis exprimés par l'assemblée, le Comité des rémunérations et des nominations a débattu de cette attribution. Le Conseil, sur recommandation de son Comité, a décidé d'attribuer, en faveur du président-directeur général, un nombre d'actions de performance en baisse de 15% par rapport à celui prévu par la politique de rémunération ainsi approuvée, soit 50 000 actions dans le cadre d'un plan de long-term incentive.

Le Conseil a veillé à ce que ces décisions, reprises dans la présente section, soient exigeantes, cohérentes avec l'expérience des collaborateurs et que l'alignement avec les intérêts des parties prenantes du Groupe soit maintenu.

Approbation des informations sur la mise en œuvre de la politique de rémunération au titre de l'exercice 2021 et des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l'exercice 2021 - Votes ex-post (5 ème à 7 ème résolutions à caractère ordinaire)

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, trois résolutions vous sont proposées au titre des votes dits ex-post des actionnaires:

Le vote dit « ex-post global » sur les informations visées au I de l'article L. 22-10-9 du Code de commerce concernant chacun de ses mandataires en fonction au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021 (administrateurs, Président-Directeur général et Directeur général délégué) (5 ème résolution) ;

ex-post global » sur les informations visées au I de l'article L. 22-10-9 du Code de commerce concernant chacun de ses mandataires en fonction au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021 (administrateurs, Président-Directeur général et Directeur général délégué) (5 résolution) ; Les votes dits « ex-post individuels » sur les informations sur les éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre de de l'exercice 2021 conformément aux principes et critères approuvés par l'Assemblée générale du 22 avril 2021 au Président-Directeur général (6 ème résolution) et au Directeur général délégué (7 ème résolution).

Les principes et les critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables à raison du mandat des mandataires sociaux au titre de 2021 ont fait l'objet de votes positifs de l'assemblée générale du 22 avril 2021 :

la politique de rémunération des administrateurs (8 e résolution) a été approuvée à 99,99 %,

résolution) a été approuvée à 99,99 %, la politique de rémunération du président-directeur général (9 e résolution) a été approuvée à 85,12 %,

président-directeur général (9 résolution) a été approuvée à 85,12 %, la politique de rémunération du directeur général délégué (10 e résolution) a été approuvée à 87,38%.

Politique de rémunération approuvée par l'assemblée générale mixte du 22 avril

2021 (https://fr.www.teleperformance.com/media/v4ehmytg/ag-2021_politique-de-remuneration-fr-final.pdf)et résultats des votes (https://fr.www.teleperformance.com/media/mirbr5nt/tp-se-agm-22-avril-2021-resultats-vf-vdef.pdf)

Communiqué post Conseil d'administration du 28 juillet 2021 : https://fr.www.teleperformance.com/media/e3gdhs0m/tpse_communique-rem_28-07-2021_fr-vdef.pdf

4