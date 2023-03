Teleperformance : Rapport du Conseil sur l'ordre du jour et les projets de résolutions

Approbation des informations sur la mise en œuvre de la politique de rémunération au titre de l'exercice 2022 et des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l'exercice 2022 - Votes ex-post (5 e à 7 e résolutions à caractère ordinaire)

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, trois résolutions vous sont proposées au titre des votes dits ex-post des actionnaires :

Le vote dit " ex-post global" sur les informations visées au I de l'article L. 22-10-9 du Code de commerce concernant chacun de ses mandataires en fonction au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2022 (administrateurs, président-directeur général et directeur général délégué) ( 5 e résolution ) ;

" global" sur les informations visées au I de l'article L. 22-10-9 du Code de commerce concernant chacun de ses mandataires en fonction au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2022 (administrateurs, président-directeur général et directeur général délégué) ( ) ; Les votes dits " ex-post individuels" sur les éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre de l'exercice 2022 conformément aux principes et critères approuvés par l'assemblée générale du 14 avril 2022 au président-directeur général ( 6 e résolution ) et au directeur général délégué ( 7 e résolution ).

Les principes et les critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables à raison du mandat des mandataires sociaux au titre de 2022 ont fait l'objet de votes positifs de l'assemblée générale du 14 avril 2022 :

la politique de rémunération des administrateurs (8 e résolution) a été approuvée à 99,89 % ;

résolution) a été approuvée à 99,89 % ; la politique de rémunération du président-directeur général (9 e résolution) a été approuvée à 90,74 % ;

président-directeur général (9 résolution) a été approuvée à 90,74 % ; la politique de rémunération du directeur général délégué (10 e résolution) a été approuvée à 91,77 %.

1. Vote ex-post global : mise en œuvre de la politique de rémunération des mandataires sociaux

Aux termes de la 5e résolution, conformément aux dispositions de l'article L. 22-10-34 I du Code de commerce, il vous est proposé d'approuver les informations visées au I de l'article L. 22-10-9 du Code de commerce pour l'ensemble des mandataires sociaux.

Ces informations sont présentées à la section 4.2.2 du RGE 2022 (qui doit être lue en conjonction avec les principes et règles de détermination décrits à la section 4.2.1 du RGE 2022). Elles décrivent, de manière claire et compréhensible, les éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre de l'exercice 2022, pour chaque mandataire social, à savoir les administrateurs (section 4.2.2.1 du RGE 2022), le président-directeur général (sections 4.2.2.2, 4.2.2.4 et 4.2.2.5 du RGE 2022) et le directeur général délégué (sections 4.2.2.3, 4.2.2.4 et 4.2.2.5 du RGE 2022).

L'intégralité des sections 4.2.1 et 4.2.2 du RGE 2022 rend ainsi compte de la mise en œuvre en 2022 de la politique applicable aux administrateurs et aux dirigeants mandataires sociaux de la société.

2. Vote ex-post sur les éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre de l'exercice 2022 en faveur de M. Daniel Julien, président-directeur général

Aux termes de la 6e résolution, il est proposé à votre assemblée d'émettre un vote favorable sur les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022 à M. Daniel Julien, président-directeur général. Ils sont décrits, de manière exhaustive, à la section 4.2.2.2 du RGE 2022 à laquelle il est donc renvoyé et synthétisés dans le tableau ci-dessous.

Dans ce cadre, il est rappelé que l'assemblée du 14 avril 2022 a :