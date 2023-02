Teleperformance : Résultats annuels 2022 – 16 février 2023

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 2022:croissancesolideetrentabilitérecordpouruneannéepleinededéfis 2023:poursuited'unecroissanceorganiqueélevéeetnouvelleprogressiondesmarges Résultats records en ligne avec les objectifs revus en hausse en fin d'année : croissance organique du chiffre d'affaires de + 12,5% (1) et marge opérationnelle de 15,5 %, en hausse de + 40 points de base

et marge opérationnelle de 15,5 %, en hausse de + 40 points de base Perspectives 2023 : poursuite d'une croissance organique soutenue d'environ + 10 % (1) ; nouvelle amélioration du taux de marge opérationnelle (+ 20 points de base)

; nouvelle amélioration du taux de marge opérationnelle (+ 20 points de base) Confirmation de l'objectif 2025 de chiffre d'affaires supérieur à 10 milliards d'euros et de marge opérationnelle de 16 %

Un fort engagement RSE dans la durée et réaffirmé en 2022 avec de nouvelles avancées PARIS, le 16 février 2023 - Le conseil d'administration du groupe Teleperformance, un leader mondial des services aux entreprises en solutions digitales intégrées externalisées, s'est réuni ce jour et a examiné les comptes consolidés et sociaux pour l'exercice 2022. Le groupe annonce aujourd'hui ses résultats annuels. Croissance solide et rentabilité record ▪ Chiffre d'affaires (CA) : 8 154 millions d'euros 14,6 % à données publiées 12,5 % à données comparables (hors impact de l'évolution des contrats d'assistance Covid) (1) 5,7 % à données comparables (2)

EBITA courant : + 17,8 % à 1 262 millions d'euros (taux de marge sur CA de 15,5 %, + 40 pb)

Résultat net pdg : + 15,8 % à 645 millions d'euros ▪ Dividende par action : + 16,7 % à 3,85 € (3) Cash-flow net disponible : + 6,3 % à 703 millions d'euros Acquisition de PSG Global Solutions Un leader des solutions digitales dans le domaine de l'externalisation des processus de recrutement aux États-Unis

États-Unis Renforcement du leadership du groupe sur ses métiers dans le secteur de la santé aux États-Unis

États-Unis Renforcement des processus digitaux de recrutement du groupe : un avantage concurrentiel significatif dans le contexte de rareté actuelle des ressources Un fort engagement RSE dans la durée et réaffirmé en 2022 Avec plus de 410 000 collaborateurs, développement d'une organisation hybride performante et responsable, alliant télétravail et solutions sur site : le groupe compte environ 50 % de ses effectifs en télétravail

Classé dans le Top 25 mondial des meilleurs employeurs par le magazine Fortune (11 ème place) en partenariat avec Great Place to Work® - Certification Best Employer obtenue dans 64 pays couvrant plus de 97 % des effectifs du groupe

(11 place) en partenariat avec Certification obtenue dans 64 pays couvrant plus de 97 % des effectifs du groupe Réussite du plan d'actions et de communication d'envergure pour répondre aux polémiques infondées parues au 2 nd semestre sur les pratiques ESG du groupe dans les activités de modération de contenu aux États-Unis et en Colombie

semestre sur les pratiques ESG du groupe dans les activités de modération de contenu aux États-Unis et en Colombie Signature d'un accord mondial avec l'UNI reflétant une volonté concertée de progrès dans le domaine de l'environnement de travail Perspectives 2023 Croissance du chiffre d'affaires d'environ + 10 % à données comparables (hors impact de l'évolution des contrats d'assistance Covid)

Croissance du chiffre d'affaires supérieure à + 7 % à données comparables (2)

Marge d'EBITA courant sur chiffre d'affaires en hausse de + 20 pb pour atteindre 15,7 %

Poursuite des acquisitions ciblées, créatrices de valeur et visant à renforcer les activités à forte valeur ajoutée En avance sur ses objectifs financiers 2025 qui sont reconfirmés Chiffre d'affaires supérieur à 10 milliards d'euros à périmètre constant

Taux de marge d'EBITA sur chiffre d'affaires de l'ordre de 16 % À périmètre et changes constants hors impact de l'évolution des contrats d'assistance Covid (2) À périmètre et changes constants (3) Soumis à l'approbation des actionnaires à la prochaine assemblée générale du 13 avril 2023. Le détachement du coupon interviendrait le 21 avril 2023 pour une mise en paiement le 25 avril 2023 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Information: définition des indicateurs alternatifs de performance (IAP) en annexe (cf. Annexe 3) 1/18 LescommissairesauxcomptesduGroupeonteffectuéleursdiligencesd'auditsurcescomptesetleurrapportd'auditseraémisfinfévrier2023. Teleperformance SE (Societas Europaea) au capital de 147 802 105 €. 301 292 702 RCS Paris. 21-25 rue Balzac, 75406 Paris Cedex 08 France. Siret 301 292 702 00059. Code APE 6420Z.

CHIFFRES CLÉS En millions d'euros 2022 2021 Variation €1=US$ 1,05 €1=US$ 1,18 Chiffre d'affaires 8 154 7 115 + 14,6 % À données comparables + 5,7 % À données comparables hors impact des contrats d'assistance Covid + 12,5 % EBITDA courant 1 750 1 478 + 18,4 % % CA 21,5 % 20,7 % EBITA courant 1 262 1 071 + 17,8 % % CA 15,5 % 15,1 % Résultat opérationnel (EBIT) 994 869 + 14,4 % Résultat net - Part du groupe 645 557 + 15,8 % Résultat net dilué par action (euros) 10,80 9,36 + 15,4 % Dividende par action (euros) 3,85* 3,30 + 16,7 % Cash-flow net disponible 703 661 + 6,3 % * Soumis à l'approbation des actionnaires à la prochaine assemblée générale du 13 avril 2023 Daniel Julien, président-directeur général du groupe Teleperformance, a déclaré : « 2022 a été une année pleine de défis pour le groupe, mais aussi et surtout une année de succès et de croissance solide. Le chiffre d'affaires a progressé de près de 15 % pour dépasser largement le cap des 8 milliards d'euros en 2022. La croissance organique récurrente s'est élevée à

12,5 %* et la marge opérationnelle s'est améliorée de + 40 points de base, en ligne avec les objectifs revus à la hausse en fin d'année. Teleperformance a de nouveau enregistré un résultat net en croissance soutenue de + 16 %. Dans un environnement économique et géopolitique incertain, cette performance solide reflète l'attractivité et la résilience de notre modèle

économique. Il s'appuie sur notre positionnement de partenaire global privilégié de nombreux acteurs clefs de l'économie numérique et de grands groupes dans leur transformation digitale dans des secteurs clients très variés, ainsi que des administrations du monde entier. L'année a été également marquée par l'acquisition de PSG Global Solutions, un leader des solutions digitales dans le domaine de l'externalisation des processus de recrutement aux États-Unis.Cette acquisition s'inscrit parfaitement dans notre stratégie de développement « TP Cube ». Elle nous permet de continuer à renforcer notre leadership sur nos métiers dans le secteur de la santé aux États-Unis,ainsi que nos processus digitaux de recrutement. Cela représente un avantage concurrentiel significatif dans le contexte de rareté actuelle des ressources humaines et d'évolution des modes de recrutement. La croissance du groupe est non seulement soutenue mais aussi responsable. Avec plus de 410 000 collaborateurs dans 91 pays, dont aujourd'hui la moitié en télétravail, le bien-êtreau travail et la poursuite du développement des meilleures pratiques ESG sont les priorités absolues pour Teleperformance. Cet engagement a été distingué par notre classement cette année dans le Top 25 mondial (11ème place sur plus de 10 000 sociétés) des meilleurs employeurs, élaboré par le magazine Fortune en partenariat avec Great Place to Work®. Nous avons donc pris très au sérieux les polémiques répétées et infondées parues dans les médias et sur les réseaux sociaux sur nos pratiques ESG, qui ont provoqué la chute brutale de notre valorisation boursière le 10 novembre dernier. Nous avons rapidement mis en place un plan d'actions et de communication afin de rétablir la confiance de l'ensemble de la communauté financière, notamment : l'annonce d'un programme de rachat d'actions du groupe d'un montant de 150 millions d'euros dès le 11 novembre pour protéger nos actionnaires,

aux États-Unis, le lancement d'un audit externe réalisé par un cabinet de renommée mondiale confirmant qu'il n'y avait eu aucun manquement légal ou éthique dans nos activités de modération,

États-Unis, le lancement d'un audit externe réalisé par un cabinet de renommée mondiale confirmant qu'il n'y avait eu aucun manquement légal ou éthique dans nos activités de modération, en Colombie : l'organisation de nombreuses rencontres constructives entre Teleperformance et le gouvernement colombien et la réalisation d'un audit externe confiée à Bureau Veritas qui a permis au groupe d'obtenir la certification indépendante ISO 26000 dans le domaine de la RSE,

le retrait du segment le plus offensant de notre activité de modération de contenu ( Trust & Safety ) pour réduire le risque de perception lié à ces activités,

) pour réduire le risque de perception lié à ces activités, la signature d'un accord mondial avec la fédération de syndicats UNI Global Union. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Information: définition des indicateurs alternatifs de performance (IAP) en annexe (cf. Annexe 3) 2/18 Teleperformance SE (Societas Europaea) au capital de 146 844 000 €. 301 292 702 RCS Paris. 21-25 rue Balzac, 75406 Paris Cedex 08 France. Siret 301 292 702 00059. Code APE 6420Z.

Le plan d'action s'est poursuivi en ce début d'année avec l'organisation de journées portes ouvertes (TP Open Doors) les 17 et 24 janvier destinées aux investisseurs et aux analystes dans six pays sur quatre continents. Cette initiative inédite de transparence » de grande ampleur a permis aux investisseurs de se faire leur propre conviction en ayant « vu et touché » la réalité sur le terrain. Fin janvier 2023, la reconnaissance par le Point de Contact National de l'OCDE pour l'application des recommandations est venue clore définitivement la procédure ouverte en soulignant la bonne application par le groupe de son devoir de diligence. Le groupe a, par ailleurs, publié le 1er février les résultats d'une enquête indépendante menée par le cabinet de conseil en organisation Korn Ferry au niveau mondial auprès des employés du groupe travaillant dans la modération de contenu ; ils sont très satisfaisants et placent Teleperformance à un très bon niveau par rapport à un échantillon de 600 sociétés dans le domaine du bien-être des collaborateurs. Enfin, un audit des employés et des processus de ses activités de modération de contenu a été mené dans six pays par Bureau Veritas, leader mondial dans le domaine des tests, de l'inspection et de la certification. Les résultats de cet examen publiés le 13 février 2023 ont montré que les pratiques du groupe étaient parfaitement conformes aux lignes directrices de la norme internationale ISO 26000 dans le domaine de la responsabilité sociale. En 2023, Teleperformance continuera de développer ses activités à un bon rythme et d'accroître ses marges. Le groupe vise sur l'année une croissance organique récurrente d'environ + 10,0 %* et une progression de sa marge de 20 points de base. En avance sur notre trajectoire, nous confirmons nos objectifs financiers 2025, soit au moins 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires hors acquisitions et 16 % de marge d'EBITA. » hors impact de l'évolution des contrats d'assistance Covid ---------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Information: définition des indicateurs alternatifs de performance (IAP) en annexe (cf. Annexe 3) 3/18 Teleperformance SE (Societas Europaea) au capital de 146 844 000 €. 301 292 702 RCS Paris. 21-25 rue Balzac, 75406 Paris Cedex 08 France. Siret 301 292 702 00059. Code APE 6420Z.

ACTIVITÉ 2022 CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDÉ Le chiffre d'affaires de l'année 2022 s'est élevé à 8 154 millions d'euros, soit une progression de + 5,7 % à données comparables (à devises et périmètre constants) et de + 14,6 % à données publiées par rapport à la même période de l'année dernière. L'effet de change est favorable (+ 351 millions d'euros), dû principalement à l'appréciation du dollar US par rapport l'euro. L'effet périmètre positif (+ 265 millions d'euros) est lié à la consolidation dans les comptes du groupe de Health Advocate depuis le 1 er juillet 2021, de Senture depuis le 1 er janvier 2022 et de PSG Global Solutions depuis le 1 er novembre 2022. La croissance organique enregistrée au cours de l'année 2022 a été particulièrement soutenue au regard de l'impact de la baisse de contribution des contrats d'assistance Covid en 2022 par rapport à 2021 (- 514 millions d'euros sur l'année). Retraitée de cet impact non récurrent et attendu, la croissance organique s'établit à + 12,5 %. Cette performance solide, dans un environnement économique et géopolitique incertain, reflète l'attractivité et la résilience du modèle économique du groupe. Son implantation mondiale et l'attractivité de ses solutions intégrées lui permettent de se positionner comme un partenaire privilégié de nombreux acteurs clefs de l'économie numérique et de grands groupes engagés dans leur transformation digitale dans des secteurs clients très variés. Les activités « services spécialisés » affichent également une progression soutenue, portée par la poursuite du redressement marqué des activités de gestion des demandes de visa (TLScontact) et du bon rythme du développement des activités d'interprétariat en ligne (LanguageLine Solutions), notamment au 2nd semestre. Le chiffre d'affaires du 4ème trimestre 2022 s'est élevé à 2 152 millions d'euros, en progression de + 11,5 %, incluant un effet de change favorable lié principalement à l'appréciation du dollar US par rapport à l'euro et un effet périmètre lié à la consolidation de Senture et de PSG Global Solutions dans les comptes du groupe. La croissance est de + 4,8 % à données comparables par rapport à la même période de l'année dernière. L'impact de l'hyperinflation en Argentine a réduit cette croissance de près de 100 points de base sur le trimestre. Cette performance est satisfaisante au regard de l'absence de contribution matérielle des « contrats Covid » au 4ème trimestre. Retraitée de cet impact non récurrent, la croissance organique s'établit à + 10,8 %. Analyse de la croissance du chiffre d'affaires sur l'année 2022 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Information: définition des indicateurs alternatifs de performance (IAP) en annexe (cf. Annexe 3) 4/18 Teleperformance SE (Societas Europaea) au capital de 146 844 000 €. 301 292 702 RCS Paris. 21-25 rue Balzac, 75406 Paris Cedex 08 France. Siret 301 292 702 00059. Code APE 6420Z.