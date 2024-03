2023 a été une année de croissance rentable et de succès qui apporte au groupe une

nouvelle dynamique pour le futur.

DANIEL JULIEN,

Président-directeur général

Dans un environnement économique et géopolitique volatil, Teleperformance a non seulement continué d'accroître son activité pour atteindre le chiffre d'affaires record de 8,4 milliards d'euros mais a fait également progresser sa marge opérationnelle de 40 points de base et son cash-flow de plus de + 15 %. Notre modèle de rentabilité est une référence avec une marge opérationnelle parmi les plus élevées dans l'industrie. Le groupe a également relevé de nombreux défis. Le contexte de ralentissement des volumes au niveau mondial, l'impact de crises régionales sur les processus de décision chez nos clients et le changement des comportements des consommateurs après plusieurs années de confinement ont pesé sur la croissance habituelle du groupe. Dans cet environnement,

la priorité portée sur la maximisation de l'efficacité opérationnelle avec une exécution sans faille nous a permis d'accélérer le développement des solutions offshore à un rythme soutenu.

L'année 2023 a aussi été marquée par le succès

de l'acquisition de la société Majorel. Cette opération donne naissance à un « nouveau Teleperformance » plus diversifié, en termes de marchés, de secteurs clients et d'expertises. Elle renforce le leadership mondial

de Teleperformance et constitue un nouveau tremplin pour nos succès futurs. Le « nouveau Teleperformance » est fort de près de 500 000 collaborateurs, un chiffre d'affaires de plus de 10 milliards d'euros et un EBITDA de plus de 2 milliards d'euros.

L'innovation est au cœur de la stratégie High Touch-HighTech de Teleperformance, avec le développement de solutions d'intelligence artificielle qui visent à améliorer

la productivité et la qualité de nos services. L'IA permet à nos collaborateurs de se concentrer sur l'essentiel et de créer de la valeur ajoutée dans les relations avec les consommateurs. Nous gérons aujourd'hui plus de 250 projets d'IA pour

le compte de nos clients, incluant des projets avec une composante d'intelligence artificielle générative. Dans cet univers très mobile et de plus en plus complexe, nous avons lancé l'offre TP Infinity pour apporter des solutions de conseil à nos clients. Cette nouvelle offre marque la poursuite de la transformation du groupe sur des métiers à forte valeur ajoutée.

La croissance du groupe est non seulement soutenue mais aussi responsable. Ainsi, je suis fier de renouveler notre engagement envers le Pacte mondial des Nations unies, que nous soutenons pleinement par nos activités et nos politiques. Teleperformance est un employeur de référence sur son secteur