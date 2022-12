Teleperformance : a signé un accord mondial avec l'UNI

Teleperformance et UNI Global Union (UNI) annoncent avoir signé un accord mondial visant à renforcer leurs engagements communs en matière de droits des salariés à former des syndicats et à participer à des négociations collectives.Cet accord reflète également une volonté concertée de progrès dans le domaine de l'environnement de travail, notamment dans la santé et la sécurité.L'UNI, ses syndicats membres et la direction de Teleperformance commenceront à mettre en oeuvre l'accord dans les semaines à venir en Colombie, en Pologne, en Jamaïque, au Salvador et en Roumanie.Daniel Julien, président-directeur général de Teleperformance, a déclaré : ' Depuis la création du groupe, nous nous attachons à être une entreprise responsable et transparente, avec un engagement permanent en faveur de la sécurité et du bien-être de tous nos collaborateurs dans le monde. L'accord signé avec l'UNI crée un cadre complémentaire pour continuer d'améliorer nos pratiques dans l'intérêt de tous nos employés. 'Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.