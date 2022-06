Teleperformance : annonce le succès de son émission inaugurale d'obligations liées au développement durable (Sustainability-Linked Bonds) - 20 juin 2022

Ne pas publier, distribuer ni diffuser, directement ou indirectement, aux Etats-Unis, au Canada, en Australie, en Afrique du Sud ni au Japon ou dans toute autre juridiction dans laquelle il est illégal de diffuser, publier ou distribuer ce communiqué de presse.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Teleperformance SE annonce le succès de son émission inaugurale d'obligations liées au développement durable (Sustainability-Linked Bonds)

500 MILLIONS D'EUROS A 7 ANS COUPON ANNUEL DE 3,750 %

PARIS, le 20 juin 2022 - Teleperformance SE (la "Société"), le leader mondial de la gestion externalisée de l'expérience client et citoyen et des solutions digitales associées, a procédé avec succès au placement de sa première émission obligataire de type "Sustainability-Linked Notes" (les "Nouvelles Obligations") d'un montant de 500 millions d'euros, assortie d'un coupon annuel de 3,750 %, arrivant à maturité en juin 2029.

Le produit des Nouvelles Obligations sera alloué au rachat des obligations visées dans le cadre de l'offre de rachat lancée par la Société, et le solde (le cas échéant) du produit des Nouvelles Obligations sera utilisé pour les besoins généraux de la Société.

Avec cette émission dans le cadre de son programme EMTN de €4,000,000,000 conformément à son prospectus de base complété par supplément, la Société optimise le profil de sa dette et poursuit l'alignement de sa stratégie de financement à ses ambitions RSE.

Les conditions finales des Nouvelles Obligations ainsi que le prospectus de base de la Société et ses suppléments seront disponibles sur le site Internet de Teleperformance à l'adresse suivante : https://fr.www.teleperformance.com/fr-fr/investisseurs/publications-et-evenements/dette-et-investisseurs-obligataires/

PROPOS DU GROUPE T ELEPERFORMANCE

Teleperformance (TEP - ISIN : FR0000051807 - Reuters : TEPRF.PA - Bloomberg : TEP FP), le leader mondial de la gestion externalisée de l'expérience client et citoyen et des solutions digitales associées à haute valeur ajoutée, est le partenaire stratégique des plus grandes entreprises du monde dans de nombreux secteurs. Le groupe propose une offre de services One-Office composée de solutions digitales intégrées qui garantissent des interactions clients réussies et des processus métiers optimisés, reposant sur une approche intégrée High Touch-High Tech unique. Près de 420 000 collaborateurs répartis dans 88 pays prennent en charge des milliards de connexions en plus de 265 langues et sur environ 170 marchés dans une démarche d'excellence Simpler, Faster, Safer*. Cette mission s'appuie sur l'utilisation de solutions technologiques fiables, flexibles et intelligentes, des normes de sécurité et de qualité les plus élevées du secteur, dans une approche de Responsabilité sociétale des entreprises (RSE) d'excellence. En 2021, Teleperformance a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 7 115 millions d'euros (8,4 milliards de dollars US, sur la base d'un taux de change de 1 euro = 1,18 dollar US) et un résultat net de 557 millions d'euros.

Les actions Teleperformance, cotées sur Euronext Paris, compartiment A, sont éligibles au service de règlement différé et appartiennent aux indices CAC 40, STOXX 600, S&P Europe 350 et MSCI Global Standard. Dans les domaines de la Responsabilité sociétale des entreprises, l'action Teleperformance fait partie de l'indice Euronext Vigeo Euro 120 depuis 2015, de l'indice EURO STOXX 50 ESG depuis 2020, de l'indice MSCI Europe ESG Leaders depuis 2019, de l'indice FTSE4Good depuis 2018 et de l'indice S&P Global 1200 ESG depuis 2017.

* Plus simple, Plus rapide, Plus sûr.