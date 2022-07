Teleperformance confirme ses objectifs 2022 après une croissance de 15% au 1er semestre

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le gestionnaire de centres d'appel Teleperformance a confirmé mercredi ses objectifs financiers pour 2022 après avoir enregistré une croissance de 5,5% à données comparables au premier semestre.

Pour 2022, Teleperformance prévoit toujours une croissance organique récurrente - hors impact des contrats d'assistance Covid - de son chiffre d'affaires supérieure à 10% et vise une hausse de 30 points de base de sa marge opérationnelle courante. Le groupe table également sur une croissance organique supérieure à 5% et compte poursuivre les acquisitions ciblées, "créatrices de valeur et visant à renforcer ses activités à forte valeur ajoutée".

Sur les six premiers mois de l'année, Teleperformance a réalisé un chiffre d'affaires de 3,94 milliards d'euros, en progression de 15% à données publiées par rapport à la période correspondante de l'année dernière.

"La croissance organique enregistrée au cours du premier semestre a été particulièrement soutenue au regard de l'impact attendu de la baisse de contribution des contrats d'assistance Covid en 2022 par rapport à 2021 (-266 millions d'euros au premier semestre)", a précisé Teleperformance. "Retraitée de cet impact non récurrent, la croissance organique s'établit à 12,9%", a souligné le gestionnaire de centres d'appel.

Cette dynamique "repose sur la poursuite de la digitalisation structurelle du marché ainsi que sur la solidité et la diversification du portefeuille clients du groupe", a indiqué Teleperformance. "Les secteurs des médias sociaux, de la santé et du secteur du voyage ont notamment progressé rapidement", a ajouté le groupe.

Le résultat net part du groupe est ressorti à 274 millions d'euros au premier semestre, contre 255 millions d'euros pour la période correspondante de 2021. L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) courant a pour sa part atteint 792 millions d'euros, contre 678 millions d'euros un an plus tôt.

Selon le consensus réalisé par FactSet, les analystes tablaient en moyenne sur un résultat net de 278 millions d'euros et sur un chiffre d'affaires de 3,95 milliards d'euros.

