Teleperformance en France discute des droits des travailleurs avec le syndicat

"Les deux parties travaillent actuellement avec diligence dans le but de parvenir rapidement à un accord mutuel global sur les droits du travail", a déclaré un communiqué de Teleperformance.

Les actions de Teleperformance se sont effondrées ce mois-ci à la suite d'une enquête sur ses pratiques de travail en Colombie, le personnel se plaignant des conditions de travail.

Le président-directeur général de Teleperformance, Daniel Julien, a déclaré au début du mois qu'il pensait que le groupe parviendrait à un accord avec le groupe syndical colombien Ultraclaro, qui représente les travailleurs des services informatiques et des centres d'appels, et que la société respectait les lois en vigueur aux États-Unis et ailleurs.

Les actions de Teleperformance ont légèrement augmenté de 0,7 % dans les échanges de jeudi au début de la journée, bien que le titre reste en baisse d'environ 46 % depuis le début de 2022.