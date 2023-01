Teleperformance : fin de la procédure du PCN de l'OCDE

Teleperformance annonce que le Point de Contact National (PCN) de l'OCDE a mis définitivement un terme à la procédure ouverte en avril 2020 à la demande du syndicat international UNI Global concernant la gestion de l'épidémie de Covid-19 par le groupe.



Après plusieurs mois d'instruction, le PCN a en effet confirmé la mise en oeuvre réelle et opérationnelle des engagements pris par le spécialiste français des centres de contact dans les différents pays concernés.



'Il salue notamment les avancées significatives du groupe en Inde et aux Philippines où les représentants des travailleurs sont désormais parties prenantes dans les comités hygiène et sécurité des sites et des filiales', souligne Teleperformance.



