Teleperformance : le PDG va céder des actions

Teleperformance annonce que son président-directeur général (PDG), Daniel Julien, procédera à la cession d'actions du groupe de centres de contact, en plusieurs transactions pour un montant de l'ordre de 25.000 actions.



Cette cession prévue vise à faire face à la charge fiscale immédiatement payable aux États-Unis, déclenchée par l'acquisition définitive des actions de performance attribuées dans le cadre du plan du 29 juillet 2020.



Le nombre d'actions Teleperformance cédées ainsi que les prix unitaires moyens seront notifiés à l'AMF au fur et à mesure de la réalisation des transactions, et communiqués au titre des déclarations individuelles.



