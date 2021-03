Teleperformance : classé parmi les 100 entreprises internationales les plus engagées en faveur de la parité

Le classement d’Equileap distingue l’engagement des plus grandes entreprises internationales en matière d’égalité hommes-femmes

Regulatory News:

Teleperformance (Paris:TEP), un leader mondial des services aux entreprises en solutions digitales intégrées, annonce aujourd’hui figurer dans le Top 100 Gender Equality Global Ranking d'Equileap. Le groupe se classe au 32e rang mondial sur plus de 3 500 entreprises évaluées. L'audit complet mené par Equileap porte sur 19 critères d’égalité hommes-femmes, notamment la parité au sein de l’entreprise, l’écart entre les salaires, l’existence d’un congé parental rémunéré et les politiques de lutte contre le harcèlement sexuel.

Teleperformance s’est engagé à être l’employeur préféré du marché en offrant un environnement de travail unique et propice au développement professionnel de ses collaborateurs qui sont plus de 380 000 à travers le monde. Le groupe est certifié comme un employeur de référence dans 28 pays par des organismes indépendants comme Great Place to Work® et/ou Best Place to Work. Cela représente 87 % des collaborateurs de Teleperformance dans le monde.

Outre sa présence au sein du classement mondial d’Equileap, Teleperformance vient d’obtenir sa première certification Great Place to Work for Women®, qui récompense ses efforts en faveur de l’inclusion et de la diversité dans plusieurs pays, notamment en Chine. La politique de diversité du groupe a par ailleurs été distinguée par l’Association des chambres de commerce et d’industrie en Inde (ASSOCHAM). Cette prestigieuse organisation indépendante a décerné à Teleperformance en Inde le prix Best Company for Women pour l’excellence de ses pratiques en matière de parité.

Les progrès de Teleperformance en matière d’égalité hommes-femmes ont notamment été impulsés par le lancement en 2019 de TP Women, un réseau international créé pour résoudre tout problème rencontré par les femmes sur leur lieu de travail et faciliter le changement. Cette initiative vise à favoriser la promotion des femmes à des postes à responsabilités, ainsi qu’à former un réseau de femmes et d’hommes capables de plaider en faveur de la parité au travail, de sensibiliser à ces enjeux et d'encourager un changement de culture managériale.

À l’occasion du mois international des droits des femmes, ces distinctions mettent en évidence le rôle et l’engagement constant de Teleperformance en faveur de la diversité et de la parité dans le monde entier.

Karine Jan, directrice des opérations de la zone CEMEA, groupe Teleperformance, partage son expérience en tant que femme au sein du groupe : « Je suis fière d’être une femme chez Teleperformance, et j’apprécie la diversité qui règne dans le groupe. Mon équipe est composée d’hommes et de femmes de cultures et de nationalités différentes. Le conseil que je donne souvent aux femmes de Teleperformance est de croire en ce qu’elles font, de penser différemment dans la durée et de travailler en équipe. »

Rupa Ramamurthy, Executive Vice President Banking Operations, groupe Teleperformance, indique : « La plupart des femmes considèrent qu’avoir une certaine sensibilité est un désavantage pour leur carrière. Elles estiment que le monde professionnel et les émotions ne sont pas compatibles, mais je pense au contraire que c’est notre force. En effet, pour se donner à fond, il faut être passionné par ce que l’on fait. Mon conseil à toutes les femmes est de faire de cette sensibilité un atout pour obtenir des résultats exceptionnels. »

Miranda Collard, directrice de la gestion des clients stratégiques, groupe Teleperformance, et présidente de TP Women, une initiative du groupe qu’elle commente : « Nous avons créé TP Women pour répondre au besoin inhérent de promouvoir la parité. Pas seulement en interne, mais aussi chez nos clients. S’entourer de personnes qui ne nous ressemblent pas tout à fait et qui n’ont pas exactement la même façon de penser et d’agir ne peut que nous faire grandir. »

À PROPOS D’EQUILEAP

Equileap est le leader dans le domaine des données sur la parité dans les entreprises. Il analyse et classe plus de 3 500 entreprises dans le monde via son Gender Equality Scorecard™ qui porte sur 19 critères, dont la parité au sein de l’effectif notamment des postes de direction et des conseils d’administration, l’écart entre les salaires, l’existence d’un congé parental rémunéré et les politiques de lutte contre le harcèlement sexuel.

Pour plus d’information : www.equileap.com

