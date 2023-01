Teleperformance : plus de 60000 enfants aidés en 2022

Teleperformance annonce avoir aidé en 2022, plus de 60000 enfants en situation de précarité dans 50 pays où il est présent, notamment aux États-Unis, en Inde, aux Philippines et en Colombie, dans le cadre de son programme Citizen of the World (COTW).



Depuis sa création en 2006, cette initiative caritative qui s'inscrit dans la stratégie de responsabilité sociétale de l'entreprise (RSE) du groupe de centres de contact, a collecté 60 millions de dollars en numéraire et en dons en nature.



Les engagements pris dans le cadre de ce programme incluent notamment le parrainage de foyers pour nourrissons abandonnés, la fourniture de vermifuges, d'équipements médicaux et de nourriture, ou encore le don de vêtements et de jouets.



