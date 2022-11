Teleperformance : plus forte baisse du CAC 40 à la mi-séance du mercredi 23 novembre 2022

Teleperformance (- 2,05% à 210,10 euros)

En repli depuis le début de semaine, Teleperformance ferme la marche du CAC 40 à mi-séance. Le gestionnaire de centres d'appels pour les entreprises a annoncé hier avoir noué un partenariat avec One Tree Planted, une association à but non lucratif dédiée à la reforestation mondiale. Ce partenariat vise à financer la plantation de 500 000 arbres en Inde, aux Philippines, dans la région des Andes en Amérique du Sud, au Portugal et dans le sud-est des États-Unis.