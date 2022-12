Teleperformance, plus forte hausse du CAC 40 à la clôture du vendredi 2 décembre 2022

(+ 3,3% à 228,50 euros)Plus forte hausse du CAC 40, Teleperformance a annoncé avoir conclu un accord mondial avec la fédération syndicale des services UNI Global Union. Cet accord, qui couvre les 44 000 employés de Teleperformance dans le monde, vise à renforcer la défense du droit des salariés à former des syndicats et à participer à des négociations collectives. Il reflète aussi une volonté concertée de progrès dans le domaine de l'environnement de travail, notamment dans la santé et la sécurité, a indiqué le groupe.