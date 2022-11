Teleperformance : plus forte hausse du CAC 40 à la mi-séance du vendredi 18 novembre 2022

Teleperformance (+ 3,28% à 223,70 euros)



En repli mercredi et jeudi, l'action Teleperformance s'adjuge la plus forte hausse de l'indice parisien à mi-séance. Hier, en fin de journée, la direction du gestionnaire de centres d'appels pour les entreprises annonçait sa décision de se retirer du segment le plus offensant de son activité de modération de contenu (Trust and Safety), au coeur de " l'affaire colombienne ". Avant que cette dernière éclate, le titre avait clôturé à 266,20 euros, le mercredi 9 novembre.