Teleperformance : plus forte hausse du SBF 120 à la mi-séance du vendredi 18 février 2022

Teleperformance (+5,8% à 333,4 euros)

Teleperformance a dévoilé des résultats annuels très solides. Les investisseurs saluent tout particulièrement la réussite des objectifs financiers avec un an d'avance, notamment la réalisation d'un chiffre d'affaires de plus de 7 milliards d'euros: celui-ci a en effet atteint les 7,12 milliards d'euros, en croissance organique de 25,7% sur un an, dont +13,3% au dernier trimestre, et et se situe 2% au-dessus du consensus.