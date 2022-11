Teleperformance : rebondit de 7% quelques minutes après sa reprise de cotation

Quelques minutes après sa reprise de cotation, l'action Teleperformance progresse de 7,16% à 188,55 euros. Elle avait été suspendue hier à 11h02 en chute de 33,90%. Cet effondrement boursier trouve son origine dans une enquête ouverte par les autorités colombiennes après des révélations du Time sur le groupe français, sous-traitant du réseau social TikTok, portant sur des allégations de violation de droit des syndicats, de conditions de travail traumatisantes et de bas salaire.



Réagissant à ces allégations, le groupe a précisé ne pas avoir reçu de notification officielle de la part du gouvernement colombien. Teleperformance s'est dit " confiant sur les résultats d'un tel contrôle, l'équipe de direction de la filiale en Colombie ayant toujours développé la société dans le respect de la loi ".



Du fait de la situation créée, Teleperformance considère que son titre constitue une allocation opportune de sa trésorerie dans le cadre de la loi. En conséquence, il a été décidé d'affecter un montant initial de 150 millions d'euros à un programme de rachat d'actions du groupe dans le cadre de l'autorisation donnée par l'assemblée générale des actionnaires de Teleperformance du 14 avril 2022.



" A la question de savoir si le groupe pourrait abandonner l'activité de content modération (7% du chiffre d'affaires consolidé), Daniel Julien évaluera la situation mais considère que l'enjeu est éminemment nécessaire et critique dans un monde aussi digitalisé, avis que nous partageons hautement ", indique Midcap Partners.



Selon les informations Time, Teleperformance a employé des modérateurs de contenu TikTok qui gagnaient moins de 10 dollars par jour, indique le Time. Les travailleurs étaient régulièrement tenus de voir des vidéos montrant des meurtres, des abus d'enfants et des violences sexuelles dans le cadre de leurs fonctions, rapporte le média. Les tentatives des travailleurs de se syndiquer auraient fait l'objet d'intimidations et de menaces.



L'annonce a été faite par le vice-ministre colombien en charge des Relations du travail dans un tweet.



Teleperformance est présent en Colombie depuis 2009 et le rachat de la société Teledatos. Au 31 décembre 2021, le groupe comptait 42.544 salariés dans le pays, soit 10,2% de ses effectifs totaux. Il n'y a qu'en Inde et aux Philippines que Teleperformance emploie plus de personnes qu'en Colombie.