Teleperformance signe un accord mondial avec la fédération UNI Global Union

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le gestionnaire de centres d'appels Teleperformance a annoncé jeudi avoir conclu un accord mondial avec la fédération syndicale des services UNI Global Union.

Cet accord, qui couvre les 440.000 employés de Teleperformance dans le monde, vise à renforcer la défense du droit des salariés à former des syndicats et à participer à des négociations collectives. Il reflète également une volonté concertée de progrès dans le domaine de l'environnement de travail, notamment dans la santé et la sécurité, a indiqué le groupe dans un communiqué.

Il sera mis en oeuvre dans les semaines à venir en Colombie, en Pologne, en Jamaïque, au Salvador et en Roumanie, a ajouté Teleperformance.

L'UNI avait mis en cause certaines pratiques de Teleperformance dans un rapport publié en mars. Ces inquiétudes ont été ravivées le mois dernier par l'annonce d'une enquête du ministère du Travail colombien sur les centres d'appels gérés par le groupe.

-François Schott, Agefi-Dow Jones; 01 41 27 47 92; fschott@agefi.fr ed: LBO

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

December 01, 2022 12:54 ET (17:54 GMT)