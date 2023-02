Teleperformance : un audit valide les pratiques du groupe

Teleperformance fait savoir ce soir qu'au terme d'un audit réalisé dans six pays, Bureau Veritas a conclu que les pratiques du groupe étaient 'parfaitement conformes aux lignes directrices de la norme internationale ISO 26000 dans le domaine de la responsabilité sociale'.



Ainsi, Bureau Veritas a audité les pratiques de Teleperformance en matière de gestion des employés dans six pays avec d'importantes activités de modération de contenu (Trust and Safety), à savoir, la Grèce, l'Inde, l'Indonésie, la Malaisie, le Portugal et les États-Unis.



La certification s'est notamment focalisée sur la responsabilité sociale des entreprises (RSE) et la conformité aux lois du travail locales.



'Bureau Veritas a mené cet audit indépendant dans le cadre de la norme ISO 26000 dans le domaine de la responsabilité sociale, tout comme il l'avait fait pour Teleperformance Colombia fin 2022', précise le groupe.



