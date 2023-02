Teleperformance : un audit valide ses pratiques dans 6 pays

Teleperformance a annoncé qu’au terme d’un audit réalisé dans six pays, Bureau Veritas a conclu que les pratiques du groupe étaient parfaitement conformes aux lignes directrices de la norme internationale ISO 26000 dans le domaine de la responsabilité sociale. Bureau Veritas a audité les pratiques du groupe en matière de gestion des employés dans six pays avec d’importantes activités de modération de contenu (Trust and Safety), à savoir, la Grèce, l’Inde, l’Indonésie, la Malaisie, le Portugal et les États-Unis.



La certification s'est notamment focalisée sur la responsabilité sociale des entreprises (RSE) et la conformité aux lois du travail locales. Bureau Veritas a mené cet audit indépendant dans le cadre de la norme ISO 26000 dans le domaine de la responsabilité sociale, tout comme il l'avait fait pour Teleperformance Colombia fin 2022.