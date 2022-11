Teleperformance va réduire son exposition aux contenus les plus offensants

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le gestionnaire de centres d'appels Teleperformance a annoncé jeudi qu'il comptait réduire son activité de modération de contenus en excluant le traitement des contenus "les plus offensants".

"Après avoir consulté au cours des derniers jours l'avis d'une grande majorité de ses actionnaires et de la communauté financière concernant la perception de son activité de modération de contenu (Trust and Safety), Teleperformance annonce avoir décidé de se retirer du segment le plus offensant de cette ligne de service", a indiqué le groupe dans un communiqué.

Le groupe "ne signera plus de nouveau contrat" lié à ces contenus et recherchera des "alternatives appropriées" pour les clients qui bénéficient de ce service.

"Teleperformance reste convaincu que l'activité de modération de contenu est un service essentiel de première intervention visant à protéger l'ensemble de la société dans le monde digital et qu'elle est l'une des rares entreprises au monde à pouvoir fournir ce service de manière professionnelle à l'échelle mondiale, en appliquant les normes les plus élevées en matière de sécurité et de bien-être des employés", a-t-il ajouté.

Cette décision fait suite à l'ouverture la semaine dernière d'une enquête en Colombie sur les conditions de travail dans la filiale locale du groupe.

Selon différentes sources de presse, les employés colombiens de Teleperformance ne gagneraient que 10 dollars américains par jour pour modérer les contenus de TikTok, le réseau social du groupe chinois ByteDance. Dans le cadre de leurs fonctions, les travailleurs auraient été régulièrement exposés à des vidéos montrant des meurtres et des actes de violence ou des abus sexuels commis sur des enfants. En outre, les tentatives de syndicalisation de ces employés se seraient heurtées à des intimidations et à des menaces.

La capitalisation boursière du groupe a fondu de près de 20% depuis l'annonce de cette enquête. Le groupe s'est cependant dit confiant au sujet des résultats de l'investigation et ses responsables devaient rencontrer mercredi des membres du gouvernement colombien afin d'engager un dialogue sur les conditions de travail.

November 17, 2022