Teleperformance va rencontrer le gouvernement colombien après l'ouverture d'une enquête sur le groupe

PARIS, 14 novembre (Reuters) -

L'entreprise Teleperformance a déclaré lundi qu'elle rencontrerait des représentants du ministère colombien du travail cette semaine après que le pays a ouvert une enquête sur l'entreprise concernant ses pratiques de travail dans le pays.

Le spécialiste français des centres d'appel, qui emploie plus de 41.000 salariés dans le pays sud-américain, a déclaré dans un communiqué lundi que la réunion avait été mise en place à sa demande avec l'objectif "d'amorcer le dialogue avec le gouvernement récemment élu en Colombie, au sujet de ses opérations en Colombie".

"En tant qu'entreprise responsable et respectueuse de la loi, Teleperformance Colombia apportera également son soutien total aux autorités dans le cadre de tout contrôle qu'elles souhaiteraient mener", a ajouté le groupe.

L'ouverture de l'enquête fait suite à des informations du magazine américain Time et du Bureau of Investigative Journalism, datant d'octobre, sur les conditions de travail en Colombie des employés chargés de la modération sur le réseau social Tiktok, dont Teleperformance est un sous-traitant.

Selon ces informations de presse, les employés, dont les droits syndicaux ne sont pas respectés, sont soumis à des conditions de travail traumatisantes pour un salaire de 10 dollars par jour (10,05 euros).

Lors d'une conférence téléphonique avec les analystes, lundi en fin de journée, Bhupender Singh, président de Global Group Transformation chez Teleperformance, a déclaré que la société avait reçu, au cours des trois dernières années, 18 visites d'entités gouvernementales rien qu'en Colombie et "qu'il n'y avait eu aucune découverte importante dont nous devions nous inquiéter".

Il a ajouté que le groupe n'avait pas encore été informé d'une quelconque enquête du gouvernement colombien mais qu'il avait lancé un audit interne sur les allégations.

"Pour toute découverte (de domaines dans lesquels) nous devons nous améliorer, nous agirons immédiatement, nous n'attendrons pas un grand rapport", a-t-il assuré, ajoutant que le groupe souhaite également réaliser un audit plus détaillé de ses opérations de modération de contenu à travers le monde.

Le PDG de Teleperformance, Daniel Julien, a déclaré pour sa part qu'il pensait que le groupe parviendrait à un accord avec le syndicat colombien Ultra Claro, et assuré que son entreprise respectait les lois applicables aux États-Unis et ailleurs. (Reportage Augustin Turpin, Dina Kartit, Juliette Portala et Sudip Kar-Gupta, rédigé par Silvia Aloisi, version française Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)