Teleperformance : vers un accord global dans le domaine du droit du travail

Teleperformance (+1,86% à 213,20 euros) s'inscrit comme l'une des plus fortes hausses du CAC 40, après trois séances consécutives dans le rouge. Le gestionnaire de centres d'appels pour les entreprises a annoncé ce jeudi être entré en discussion avec UNI Global Union, une fédération syndicale mondiale représentant les salariés dans les activités de services dans 150 pays.



" Les deux parties collaborent activement pour parvenir rapidement à un accord mutuel global dans le domaine des droits du travail ", a expliqué le groupe français. L'accord encadrerait les relations entre Teleperformance et UNI Global Union dans le monde entier.



Rappelons que depuis jeudi 10 novembre dernier, Teleperformance (qui avait chuté en Bourse de plus de 30% ce jour-là avec à la clé la suspension de sa cotation) est secoué par une enquête en Colombie après des révélations du Time à l'encontre du groupe français, sous-traitant du réseau social TikTok, portant sur des allégations de violation de droit des syndicats, de conditions de travail traumatisantes et de bas salaires dans ce pays.



Par la suite, l'entreprise avait pris la décision de se retirer du segment "le plus offensant" de son activité de modération de contenu (Trust and Safety), au coeur de "l'affaire colombienne".