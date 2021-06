Telepermance : certifié Great Place to Work en Turquie

Teleperformance annonce aujourd'hui avoir reçu pour la toute première fois le prix Great Place to Work (GPTW) pour ses opérations en Turquie.



Cette certification GPTW repose notamment sur la participation élevée des employés et sur les excellents scores obtenus dans l'ensemble des domaines d'évaluation, dont la diversité, les mesures de santé et de sécurité face à la Covid-19, la culture d'intégration, la fiabilité et l'environnement de travail.



'Cette certification revêt une importance toute particulière, notamment en cette période de crise sanitaire prolongée, qui présente toujours des défis et des ruptures majeurs pour les entreprises du monde entier', souligne l'entreprise.



