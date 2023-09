Telephone and Data Systems, Inc. est une société de télécommunications diversifiée. Elle fournit des services sans fil, câblés et filaires à large bande, vidéo et voix, ainsi que des services hébergés et gérés par le biais de ses entreprises, UScellular, TDS Telecom, BendBroadband et OneNeck IT Solutions. Ses segments comprennent UScellular et TDS Telecom. Le segment TDS fournit des services de télécommunications sans fil. Le segment UScellular propose une gamme d'appareils, tels que des smartphones et autres combinés, des tablettes, des wearables, des hotspots mobiles, des routeurs et des appareils de l'Internet des objets (IoT). En outre, UScellular propose également une gamme d'accessoires, notamment des essentiels sans fil tels que des étuis, des protections d'écran, des chargeurs, des cartes mémoire et des produits électroniques grand public tels que des produits audio, de domotique et de mise en réseau. TDS Telecom possède, exploite et investit dans des services de communication dans un panorama de communautés rurales et suburbaines à travers les États-Unis. Son TDS Telecom fournit une gamme de communications à large bande, vidéo et vocales.

